Gdzie jest rząd w momencie, gdy olej napędowy kosztuje 8 zł, a paliwo 7,50 zł? Przecież ropę mamy po 88 dolarów. Dolar stoi generalnie po 3,80 złotego. Czy Polacy tego nie widzą? - alarmuje były prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodatkowo ujawnia, że firma Ciech jest sprzedawana Niemcom.

Mamy okres wakacyjny, a to oznacza dla sprzedawców paliw szczególnie korzystny czas, ponieważ ludzie więcej jeżdżą na urlopy i wyjazdy. Popyt na paliwo rośnie, a kierowcy mają ograniczoną możliwość rezygnacji z zakupu.Daniel Obajtek zauważa, co dzieje się na rynku paliw.

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W październiku 2023 r. ropa była droga (~89 USD), a dolar był mocny (4,27 zł), czyli warunki surowcowe nie były szczególnie korzystne. Mimo tego paliwo na stacjach było wtedy w okolicach 6 zł/l, m.in. dzięki polityce cenowej Orlenu zarządzanego przez Daniela Obajtka.

Obecnie ropa kosztuje 88 USD, dolar jest po 3,80 zł, a ceny na stacjach paliw mamy powyżej 7 zł/l.

Co warto zauważyć?

Koncerny paliwowe mogą utrzymywać wyższe ceny, bo wiedzą, że sprzedaż i tak będzie duża. Wyższa cena oznacza większe przychody dla firm paliwowych, a także większe wpływy z podatków dla państwa (VAT, akcyza).

Ciech sprzedawana Niemcom

CIECH był przez lata spółką kontrolowaną przez państwo (Skarb Państwa sprzedał ją w 2014 r. grupie Kulczyk Investments, gdy premierem rządu był Donald Tusk). Później większościowym właścicielem była spółka związana z rodziną Kulczyków – KI Chemistry.

W czerwcu 2026 roku, gdy premierem rządu znów jest Donald Tusk, spółka podpisała przedwstępną umowę sprzedaży swojego biznesu solnego niemieckiej grupie K+S za kwotę około 1,5–1,6 miliarda złotych.

x, jb