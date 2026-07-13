Jak polskie firmy zapewniają Niemcom dostawy paliw

PERN przesyła rurociągami ropę naftową dostarczoną drogą morską do Naftoportu w Gdańsku dla rafinerii PCK w Schwedt - poinformowała w poniedziałek spółka. PERN zaznaczył, że surowiec dla niemieckiej rafinerii sprowadził Unimot Paliwa.

W poniedziałek PERN poinformował w komunikacie, że „realizuje transport ropy naftowej dostarczonej drogą morską do Gdańska dla rafinerii PCK w Schwedt”. „Surowiec, sprowadzony przez spółkę Unimot Paliwa, jest przesyłany z Naftoportu z wykorzystaniem infrastruktury PERN” - wyjaśniła spółka.

Unimot sprowadza rop z Ameryki Południowej do Gdańska

Również w poniedziałek Unimot podał, że jego spółka zależna Unimot Paliwa sprowadziła w lipcu drogą morską do Gdańska dostawę ropy naftowej, a surowiec ten „zostanie przetransportowany z Naftoportu do rafinerii PCK w Schwedt w Niemczech z wykorzystaniem infrastruktury PERN”.

„Tłoczenia tej ropy już rozpoczęliśmy” - powiedział w poniedziałek rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz, odnosząc się do komunikatu Unimot.

Unimot ocenił, że „realizacja dostawy ropy z Ameryki Południowej przez Gdańsk do Schwedt pokazuje, że polska, niezależna grupa multienergetyczna może odgrywać coraz ważniejszą rolę także w zaopatrzeniu surowcowym rafinerii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wspierając bezpieczeństwo surowcowe i paliwowe”.

„W tej sytuacji znaczenie ma nie tylko sam kierunek pochodzenia surowca, ale również to, kto organizuje dostawę, przez jaką infrastrukturę i w jakim modelu operacyjnym” - podkreślił Unimot.

Spółka zwróciła uwagę, że dostawa ropy naftowej dla rafinerii PCK w Schwedt „istotnie wesprze bezpieczeństwo zaopatrzenia w paliwa zarówno wschodnich Niemiec, jak i zachodniej Polski”.

„Ta dostawa ma znaczenie wykraczające poza pojedynczą operację handlową. Każde rozwiązanie, które wzmacnia stabilność zaopatrzenia w ropę naftową z kierunku zachodniego wspiera bezpieczeństwo paliwowe po obu stronach granicy. W tym przypadku polska infrastruktura morska i przesyłowa staje się elementem regionalnego bezpieczeństwa paliwowego obu krajów” - powiedział wiceprezes ds. handlowych Unimot Robert Brzozowski, cytowany w komunikacie tej spółki.

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PERN transportuje ropę rurociągami do Niemiec

Transport ropy naftowej z Naftoportu do rafinerii PCK w Schwedt jest możliwy dzięki połączonej sieci magistrali PERN, które biegną m.in. z Gdańska w kierunku Płocka - jest to Rurociąg Pomorski, oraz z Płocka w kierunku Schwedt - to z kolei Odcinek Zachodni rurociągu „Przyjaźń”, który pozwala na tłoczenie surowca do niemieckiej rafinerii.

„Naszą rolą jest zapewnienie niezawodnej infrastruktury i możliwości przesyłu ropy wszystkim uczestnikom rynku, którzy korzystają z naszych usług” - oświadczył prezes PERN Daniel Świętochowski, cytowany w komunikacie spółki.

Podkreślił, że PERN „konsekwentnie inwestuje w rozwój systemu rurociągów i terminali, dzięki czemu może obsługiwać rosnące wolumeny dostaw z Naftoportu, zwiększając elastyczność całego systemu”. „To wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz poprawia odporność regionalnych łańcuchów dostaw” - zaznaczył.

Pod koniec kwietnia PERN zapowiedział, że w przypadku wstrzymania tłoczenia ropy rurociągiem „Przyjaźń” do Niemiec i jednocześnie zainteresowania udziałowców niemieckich rafinerii dostawami tego surowca, przy czym nie byłby to podmiot rosyjski, spółka ta jest w stanie pomóc tłoczeniami z gdańskiego Naftoportu. Agencja Reuters poinformowała wtedy, powołując się na trzy źródła branżowe, że Rosja szykuje się do wstrzymania 1 maja dostaw ropy naftowej z Kazachstanu do Niemiec rurociągiem „Przyjaźń”.

Po tym, jak Rosja przestała 1 maja przesyłać ropę naftową rurociągami z Kazachstanu do rafinerii PCK Schwedt, PERN ponownie zapewnił, iż ma możliwość szybkiego uruchomienia dostaw surowca rurociągami do rafinerii Schwedt, z wykorzystaniem Naftoportu w Gdańsku; około 2 mln ton surowca rocznie. Niemiecka ministra gospodarki i energii Katharina Reiche przyznała wówczas, że w sprawie ewentualnych dostaw ropy z Polski do rafinerii Schwedt prowadzono rozmowy na szczeblu rządowym obu państw.

W Polsce PERN zarządza łącznie siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych oraz 19. bazami paliw, których pojemność wynosi w sumie ponad 2,8 mln metrów sześc., a także 4 bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,2 mln metrów sześc.

PAP, sek

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