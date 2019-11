Senat weźmie pod lupę prezesa NIK?

Prezes NIK Marian Banaś może zostać zaproszony do złożenia wyjaśnień na forum senackiej komisji ustawodawczej lub komisji praw człowieka, praworządności i petycji - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO).

Marszałek Senatu zapewnił w rozmowie z PAP, że Senat nie zamierza wykraczać poza swe konstytucyjne kompetencje.

„Mamy już opinię prawną na co możemy sobie pozwolić, na co nie w tej kwestii. Nie możemy powoływać komisji śledczej, nie możemy wzywać pana Banasia, możemy go zaprosić do Senatu, ponieważ uczestniczyliśmy w procedurze jego wyboru. To jest nasz mandat, by zaprosić go do złożenia wyjaśnień” - powiedział Grodzki.