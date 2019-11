Polska do decentralizacji!

Każde z większych miast w Polsce powinno być wskazane jako siedziba jednego z ministerstw lub ważnych urzędów. Oznacza to nie tylko bezpieczeństwo funkcjonowania państwa, ale także poważny impuls ekonomiczny dla rozwoju pozostałych części kraju – pisze w „Polskim Kompasie 2019” prof. Leszek Dziawgo, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

(…) Z uwagi na technologię, jak nigdy wcześniej, można rozważać funkcjonowanie współczesnego państwa jako państwa zdecentralizowanego. Internet, szybkie koleje, autostrady. Podobno to wszystko już istnieje gdzieś na świecie. Przecież ministerstwa i urzędy centralne nie muszą mieścić się tylko w stolicy. Każde z większych miast w Polsce powinno być wskazane jako siedziba jednego z ministerstw lub ważnych urzędów. Oznacza to nie tylko bezpieczeństwo funkcjonowania państwa, ale także poważny impuls ekonomiczny dla rozwoju pozostałych części kraju. Idea deglomeracji z pewnością zasługuje na uwagę - pisze w tekście „Cała Polska albo tylko Księstwo Warszawskie?” prof. Leszek Dziawgo.

Tymczasem najbardziej dynamiczna część Polski zlokalizowana jest na obszarze w promieniu 10 kilometrów wokół stołecznego Pałacu „Kultury i Nauki”. Reszta Polski stanowi w zasadzie pewien problem z uwagi na bezrobocie, brak komunikacji i perspektyw. Taka koncepcja zarządzania (nie-) całym państwem może być określona właśnie jako Księstwo Warszawskie. Czy sprawdzamy się jedynie na małej powierzchni? Jak wykorzystać efektywnie każdy metr kwadratowy? Niestety, cierpimy na deficyt pomysłów na aktywizację całego kraju. Tak było od wieków - pisze naukowiec z UMK

Jego zdaniem Polska jest najwyraźniej po prostu za duża dla nas. Poza stolicą przydatne byłyby jedynie okazyjnie: Kraków (bo jakaś historia), Śląsk (bo jeszcze jakiś przemysł). A w sezonie wakacyjnym MGM, czyli: Morze-Góry-Mazury, w skrócie Costa Baltica i Sierra Karpaty.

Znane jest określenie, iż Polska dzieli się na Polskę A i Polskę B. To jest niestety karygodne uproszczenie. Literek jest jednak więcej. Są Polski A, B, C i D. Polska A to Warszawa. Polska B to może Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań. Potem jest Polska C, czyli Białystok, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Toruń. Cała reszta to już tylko Polska D. Oczywiście spór o to gdzie jest w Polsce B, C i D jest otwarty. Wszyscy jesteśmy za Warszawą, bo to stolica i symbol naszego Państwa. Jednak w interesie samej stolicy jest to, aby jej zaplecze nie było zabiedzone. Przecież to wprost ogranicza możliwości jej rozwoju. Im lepiej jest w B, C i D, tym lepiej będzie w A. To jest prosta matematyka ekonomiczna. Cały kraj musi być atrakcyjny w każdym miejscu dla obywatela i biznesu. Takie należy rzucić wyzwanie.