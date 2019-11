Podstawą sukcesu w biznesie jest dobry plan

Nie jesteśmy tyko instytucją finansową, nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy samopomocowym ruchem spółdzielczości finansowej! I nie wstydzimy się tego. Jesteśmy z tego dumni, bo robimy dobre rzeczy i uważamy, że nasze podejście do działań na rynku finansowym, zakładające powinności wobec społeczeństwa i pojedynczego człowieka, mogą się stać inspiracją i wzorem także dla przedsięwzięć z założenia czy deklaracji wyłącznie komercyjnych – pisze w „Polskim Kompasie 2019” Rafał Matusiak, prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo–Kredytowej

(…) Wspólnota idei, która połączyła pionierów zakładających Kasy w Polsce wydała wspaniałe owoce. SKOK–i powstały dzięki zwycięstwu solidarności, która dała w efekcie NSZZ „Solidarność”, dzięki odwołaniu się do ludzkiej godności i potrzeby wolności. - pisze w tekście „W duchu wolności i odpowiedzialności za nasz wspólny los” Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej.

Trudno nie dostrzec, że w dwudziestoleciu międzywojennym te same czynniki wpłynęły na błyskawiczne scalenie ziem znajdujących się wcześniej w trzech różnych porządkach prawnych, organizacyjnych i społecznych, na zbudowanie od podstaw wielkiego portu i miasta – Gdyni, powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego, odrodzenie poczucia narodowej dumy i wychowanie następnych pokoleń w duchu wolności właśnie oraz odpowiedzialność za nasz wspólny los. Trudno też nie dostrzec zbieżności tych ideałów z nauczaniem Kościoła i praktycznej skuteczności jego społecznej nauki, która odwołuje się do dobra wspólnego, zaleca spółdzielczość gospodarowania jako formę wywiedzioną z Ewangelii i w miejscu centralnym wszelkich wysiłków społecznych stawia człowieka i jego dobro. O te właśnie wartości, o te korzenie naszego narodu Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo–Kredytowe potrafiły zawsze się troszczyć - stwierdza Rafał Matusiak.

Nie jesteśmy tyko instytucją finansową, nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy samopomocowym ruchem spółdzielczości finansowej! I nie wstydzimy się tego. Jesteśmy z tego dumni, bo robimy dobre rzeczy i uważamy, że nasze podejście do działań na rynku finansowym, zakładające powinności wobec społeczeństwa i pojedynczego człowieka, mogą się stać inspiracją i wzorem także dla przedsięwzięć z założenia czy deklaracji wyłącznie komercyjnych. To nie jest banalne jeśli mówimy, że wspólnota, godność i solidarność to nie tylko hasła ale przede wszystkim wartości i solidny fundament, na którym chcemy budować solidną konstrukcję – pisze prezes Kasy Krajowej.

Jednocześnie dostrzegać trzeba – dotyczy to także wszystkich przedsięwzięć biznesowych czy szerzej: gospodarczych, że świat nie stoi w miejscu a czas się nie zatrzymał. Nie wolno popełniać grzechu zaniechania rozwoju. Nikogo nie stać nas na to aby uznać, że wszystko co dotąd zrobiono to już zostało ostatecznie zrobione i możemy korzystać z tego w nieskończoność. To, co było dobre jeszcze kilka lat temu, staje się niewystarczające dzisiaj. To, co było nowoczesne wczoraj – dzisiaj okazuje się przestarzałe bądź niefunkcjonalne. To kolejne zdania, które może brzmią banalnie, ale stają się twórcze i skuteczne w realizacji szczególnie ambitnych celów, jeśli tylko zrozumiemy ich inspirującą rolę, która nigdy nie pozwala zadowolić się sukcesem i „zabić” aktywny stosunek do otaczającej nas rzeczywistości w duchu ciągłego jej przekształcania.

(…) Nie będzie żadnym odkryciem, jeśli stwierdzę, że podstawą sukcesu w działalności gospodarczej jest dobry plan. Moim zdaniem w powstawanie tego planu powinni być włączeni wszyscy, którzy będą go w przyszłości zarówno realizowali, jak i doświadczali skutków jego realizacji. To utopia – ktoś powie i być może częściowo, być może w jakimś zakresie, będzie miał rację. Jednakże, jak uczy doświadczenie, należy szukać sposobów na to żeby uwzględniać żywotne interesy odbiorców a realizatorom „zapewnić” wspólny i jasno sprecyzowany cel – pisze Rafał Matusiak..

To nie są uwagi skierowane tylko do środowisk gospodarczych. Ich skuteczność zależy w równym stopniu od zrozumienia i wsparcia ze strony rządu, całej administracji, parlamentu i instytucji nadzoru. Osoby podejmujące najważniejsze decyzje w Polsce powinny mieć pełną wiedzę na temat planów, problemów i oczekiwań środowisk biznesowych poszczególnych branż. Rozmawiajmy o tym, jak osiągnąć ten cel - kończy tekst w „Polskim Kompasie” prezes Rafał Matusiak.

