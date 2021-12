Liczą się proste i czytelne zasady gry

Powrót oraz ponowne rozpędzenie gospodarki to bardzo ważny cel i stan, na który czekamy. Planem, który ma temu pomóc, jest Polski Ład – ocenia Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK na łamach rocznika „Polski Kompas 2021”

Pandemia COVID-19, nowa rzeczywistość, lockdown to określenia, które od 2020 r. towarzyszą nam każdego dnia. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tego, że funkcjonujemy w odmienny sposób. Dystans społeczny, maseczki czy szczepienia stały się swoistym signum temporis tego okresu. W wymiarze biznesowym, gospodarczym dużą zmianą było przejście na tzw. pracę zdalną i hybrydowe funkcjonowanie firm czy wprowadzenie narzędzi pozwalających zdalnie świadczyć usługi, w tym finansowe. W tym ostatnim zakresie doszło do silnego przyśpieszenia trendu cyfryzacji.

Jakkolwiek by to opisywać, jakimikolwiek słowami, jedno jest pewne – świat się zmienił. Teraz, kiedy powoli widać już koniec tej „zarazy”, czas najwyższy pomyśleć i zaplanować powrót do tzw. normalności. Niewątpliwie będzie to nowa normalność, bo moim zdaniem pełnego powrotu do świata, jaki znaliśmy przed pandemią, nie będzie.

Powrót oraz ponowne rozpędzenie gospodarki to bardzo ważny cel i stan, na który bardzo czekamy. Planem, który ma temu pomóc, jest Polski Ład. Moim zdaniem co do zasady to dobra inicjatywa – ale niepokoi to, że niemal każdego dnia od ogłoszenia tego programu słyszymy o wprowadzanych do niego kolejnych poprawkach i modyfikacjach. Budzi to naturalne obawy również w gronie odbiorców usług finansowych. W przypadku SKOK-ów to w większości osoby fizyczne i mali przedsiębiorcy, którzy każdego dnia ciężko pracują i nie mają czasu na brnięcie przez gąszcz przepisów, liczą na proste i czytelne zasady gry. Dlatego uważam, że konieczne jest systematyczne upraszczanie prawa, tak by wspierało ludzi, na których opiera się nasza gospodarka – wytwarzających 80 proc. naszego Produktu Krajowego Brutto. To uśmiechnięta pani sprzedająca w lokalnym sklepiku warzywa i owoce czy pan fryzjer, który zna nas od lat i wita w progu swojego salonu po imieniu. Czytelność i prostota to zatem podstawowy z postulatów kierowanych do projektowanych zmian.

W odniesieniu do branży, którą reprezentują między innymi Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, najbardziej wyczekiwanym wydarzeniem jest chyba podniesienie stóp procentowych. Nie mówię tu oczywiście o dużych podwyżkach, jednak taka zmiana jest bardzo wyczekiwana. Obecna sytuacja, utrzymująca się od dłuższego czasu, jest trudna dla instytucji finansowych i długoterminowo również dla ich klientów. Owszem, można z jednej strony powiedzieć, że niskie oprocentowanie kredytów jest korzystne dla kredytobiorców, ale rynek finansowy to system naczyń połączonych. Dlatego z drugiej strony medalu mamy niskie oprocentowanie lokat i rachunków bieżących, które trudno określić jako korzystne dla klientów. Skrajności nigdy nie są dobre, niezależnie od zjawisk i obszarów, których dotyczą. Rynek oczekuje powrotu do równowagi w obszarze stóp procentowych i to drugi postulat, który pozwolę sobie zredagować.

Jako kraj jesteśmy w dobrej sytuacji, która daje dobrą podstawę do wystartowania gospodarki. Całej gospodarki. Częścią tej gospodarki, bardzo bliską swoich członków i współwłaścicieli, są polskie SKOK-i. Instytucje finansowe, dla których hasło „ludzie pomagają ludziom” jest nadrzędne w prowadzonej działalności i misji. Instytucje finansowe, które w przyszłym roku będą obchodziły 30-lecie swojej działalności w odrodzonej, niepodległej Polsce.

Kompas to przyrząd pomagający określać kierunki. SKOK-owski kompas zawsze pokazuje jeden kierunek – pomaganie drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że zapowiadane w Ładzie zmiany sprawią, że również nam – członkom i działaczom Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych – będzie łatwiej kontynuować realizację naszej ważnej społecznie misji.

Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej SKOK

Okładka Polski Kompas 2021 / autor: Fratria

