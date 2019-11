Świadczenia emerytalne będą dużo niższe?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przedstawił informacje dotyczące prognozowanej przeciętnej wysokości emerytur - czytamy na tvn24bis.pl.

Na Twitterze poinformował o tym wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Bartosz Marczuk.

Jak informuje portal tvn24bis.pl: przedstawione procenty odnoszą się do przeciętnego wynagrodzenia (te w październiku 2019 roku wyniosło 5213,27 zł brutto) pomniejszonego o składkę płaconą na ubezpieczenie społeczne

Obawy o niskie świadczenia emerytalne wzrastają po obniżeniu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wieku emerytalnego. Przepisy przywracające wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn weszły w życie w październiku 2017 roku. Był to powrót do stanu sprzed reformy z 2012 roku, która wprowadziła stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do 67 lat bez względu na płeć - dodaje tvn24bis.pl.

Receptą na niewielkie emerytury ma być wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Za wdrożenie programu odpowiada między innymi Polski Fundusz Rozwoju.

tvn24bis.pl, KG