UE - korporacje nie ujawnią danych o podatkach

Nie będzie unijnych przepisów o obowiązku ujawniania przez korporacje informacji o podatkach, jakie płacą w każdym z państw członkowskich. W czwartek propozycja, która została przedstawiona jeszcze w 2016 r., została zablokowana przez państwa członkowskie.

Państwa Unii Europejskiej są w tej sprawie podzielone. Polska należy do krajów, które opowiadają się za przyjęciem dyrektywy o publicznej sprawozdawczości z podziałem na kraje. Podobne stanowisko przedstawiły na czwartkowym spotkaniu ministrów w Brukseli m.in. Hiszpania, Dania, Włochy, Holandia, Francja, Portugalia Grecja czy Bułgaria.

Przeciw opowiedziały się mniejsze państwa członkowskie, które przyciągają korporacje niższymi stawkami podatkowymi. Chodzi m.in. o Luksemburg, Łotwę, Słowenię, Irlandię, Estonię, Austrię, Węgry, Maltę i Cypr.

Dziś po raz kolejny zmarnowano szansę na to, by przejrzystość podatkowa dla międzynarodowych korporacji stała się rzeczywistością. Państwa członkowskie, takie jak Chorwacja i Luksemburg, które nadal blokują postępy, powinny być napiętnowane za to, że przedkładają zyski międzynarodowych przedsiębiorstw nad interesy milionów obywateli Europy - komentował po posiedzeniu ministrów hiszpański europoseł Zielonych Ernest Urtasun.