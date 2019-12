Wraca idea zakazu hodowli zwierząt futerkowych

Całkowity zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zakaz występów zwierząt w cyrkach zakłada projekt ustawy przygotowany przez szefową parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt Katarzynę Piekarską (KO).

Posłanka liczy, że będzie mogła złożyć swój projekt jak najszybciej. „Nie możemy z tym czekać, bo te przepisy nie wejdą w życie od razu” - podkreśliła Piekarska.

Według niej projekt proponuje długi, 8-10 letni, okres vacatio legis na wejście w życie przepisów o zakazie hodowli zwierząt na futra. „To jest naprawdę wystarczająco długo, by ci, co zajmują się hodowlą mogli się przebranżowić” - oceniła posłanka KO.

„Moim zdaniem to z hodowlą nie ma nic wspólnego, to jest tak naprawdę produkcja zwierząt. One się rodzą, umierają i są hodowane w strasznych warunkach tylko po to, by ktoś sobie obszył kołnierz, albo zrobił breloczek” - zaznaczyła Piekarska. „Większość futer i tak idzie na eksport” - dodała.

W projekcie jest też zakaz występów zwierząt w cyrkach, a także zapis o tzw. psich emeryturach. „Chodzi o to, żeby osoba, która bierze psy odchodzące ze służby np. w policji otrzymywała dodatek oraz aby pies miał bezpłatną opiekę weterynaryjną” - wyjaśniła Piekarska. „Te psy są często bardzo chore i wyeksploatowane” - dodała.

We wtorek odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt. „Liczę, że w pierwszej połowie przyszłego roku pojawi się kompleksowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt i o rzeczniku praw zwierząt” - podkreśliła posłanka KO.

PAP/ as/