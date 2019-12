PGE Ventures zainwestował w spółkę PySENSE

PySENSE dołącza do portfela inwestycyjnego zarządzanego przez PGE Ventures. Fundusz nie podał informacji o wartości inwestycji.

Spółka PySENSE zajmuje się dostarczaniem autonomicznych urządzeń komunikacyjnych przeznaczonych do zdalnego odczytu danych pomiarowych z inteligentnych liczników energii elektrycznej. Uczestniczy w projektach realizowanych przez dużych operatorów oraz współtworzy laboratoria Internetu Rzeczy badając i testując wraz z partnerami najnowsze technologie komunikacyjne wykorzystywane m.in. energetyce.

Uruchamiana w Polsce łączność specjalna dla energetyki w standardzie LTE450 plasuje nas w europejskiej czołówce inteligentnych, bezprzewodowych rozwiązań nie tylko na potrzeby łączności dyspozytorskiej, ale też m.in. automatyzacji sieci, co upraszcza integrację przyłączanych do sieci odnawialnych źródeł energii z funkcjonującym systemem energetycznym. Jest to zarazem okazja do rozwinięcia krajowego ekosystemu firm oferujących zaawansowane technologicznie rozwiązania dla energetyki. Determinacja i kreatywność PySENSE w trakcie pilotażu kilka razy pomogła nam sprawnie rozwiązywać problemy typowe dla pionierskich przedsięwzięć – mówi Michał Kot, wiceprezes zarządu PGE Systemy, nadzorujący m.in. Biuro innowacji i cyfryzacji.

To co przekonało PGE Ventures do inwestycji to wysokie i wyspecjalizowane kompetencje, sprawna realizacja złożonych i innowacyjnych projektów oraz osiąganie wysokiej skuteczności w realizacji czasami bardzo trudnych zadań sprawiło, że PySENSE została zaproszona przez PGE Systemy do wspólnej realizacji pilotażu wdrożenia specjalnej sieci dla energetyki opartej o technologię LTE450. Spółka dostarczyła zbudowane specjalnie z myślą o tym projekcie urządzenia komunikacyjne oraz aktywnie uczestniczyła w testach technologii.

Od samego początku działalności kładziemy nacisk na profesjonalną realizację projektów, tak aby ich wyniki były zbieżne z oczekiwaniami naszych partnerów. Wdrażamy rozwiązania z zakresu najnowszych technologii komunikacyjnych, jak LTE-M, LTE450, Narrow Band IoT, LWm2m, czy eUICC, współpracując przy tym z liderami wyznaczającymi trendy na rynku. Konsekwentnie realizowana przez nas strategia zaowocowała podpisaną właśnie umową inwestycyjną z FIZAN PGE Ventures – mówi Artur Wróbel, prezes PySENSE sp. z o.o. Połączenie kapitału i możliwości przeprowadzenia pilotażu to wartość naszego smart money, które chcemy przekazać PySENSE. Liczymy, że kapitał pomoże spółce rozwinąć produkty i zwiększyć ich sprzedaż na polskim i zagranicznym rynku. Dostrzegamy również synergię we współpracy z PySENSE, co powinno istotnie przyczynić się do zwiększenia skali sukcesu tego startupu, ale również pomóc Grupie PGE w zaimplementowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i komunikacji – dodaje Piotr Czak, prezes PGE Ventures.

W portfelu PGE Ventures są jeszcze spółki PiMerge, Scanway, Abyss Glass, Lerta, Altlight , IC Solutions i ConnectPoint.

W 2018 roku zapowiedziano, że ze środków wspólnego funduszu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polskiego Funduszu Rozwoju i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zainwestowane zostanie łącznie 100 mln zł w najbardziej innowacyjne start-upy.

PGE Ventures, KG