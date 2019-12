Niemieccy związkowcy stawiają się Amazonowi

Niemieckie związki zawodowe (Verdi) ponownie wezwały pracujących w niemieckich oddziałach Amazona do strajku. Miałby się odbyć tuż przed świętami Bożego Narodzenia-pisze agencja Reuters.

Żądania związkowców są proste - wyższe płace i warunki pracy. Związki oczekują, ze Amazon podniesie czterokrotnie dla niemieckiej załogi przedświąteczne bonusy za obroty. Obecnie sięgają one 400 euro.Niemcy są drugim co do ważności rynkiem dla Amazona, po USA.

Protest w bazie logistycznej w Bad Hersfeld ma się rozpocząć w poniedziałek rano i trwać do soboty wieczorem przyszłego tygodnia. Związek Verdi nie przewiduje protestu w innych oddziałach Amazona w Niemczech.

Reuters, DS