Podatkami w nadwagę i otyłość

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna walkę z nadwagą i otyłością. Chce w tym celu wykorzystać politykę fiskalną państwa.

Resort przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Opierają się na ograniczeniu spożycia produktów uważanych za szkodliwe, mowa o napojach alkoholowych, produktach i napojach słodkich oraz suplementach diety.

Ministerstwo przypomina, że choroby niezakaźne według Światowej Organizacji Zdrowia są największymi wyzwaniami dla systemu ochrony zdrowia na całym świecie. W 2013 roku powstał globalny plan na rzecz ich zwalczania, a dwa lata później WHO opublikowało wytyczne dotyczące polityki cenowej. W Polsce 68 proc. obywateli ma nadwagę. Spory wzrost (o 7 proc.) odnotowano także wśród dzieci.

Jednym z czynników sprzyjających tym chorobom jest spożywanie nadmiernej ilości cukru. W ciągu dekady roczne spożycie wzrosło o 12 kilogramów na osobę. Najwięcej przez spożywanie napojów słodzonych, w tym między innymi tak tzw. energetyków, które pije 67 proc. nastolatków. Prowadzi to do licznych chorób, takich jak próchnica zębów, wspomniana już otyłość, problemy z sercem czy nawet nowotworów.

Ministerstwo Zdrowia rozpoczyna także bój z tzw. małpkami. Przypomina, że opakowania do 0,3 litra są głównym motorem wzrostu sprzedaży mocnych alkoholi. O ich popularności świadczy chociażby, że w latach 2016-17 wprowadzono 72 różnych wariantów opakowań. Według szacunków ministerstwa rocznie Polacy kupują około pół miliarda małpek, a 1/3 z nich jeszcze przed południem. Sprzyja temu niska cena oraz łatwość spożycia. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia dodatkowej opłaty. Przewiduje się, że łącznie będzie odprowadzana kwota w postaci w 50% do gmin na terenie których odbywa się sprzedaż, a w drugiej połowie do NFZ.

Z kolei firmy sprzedające leki i suplementy diety to najwięksi reklamodawcy na polskim rynku. Suplementy są stosowane jako alternatywa do zdrowego stylu życia, co niekoniecznie jest zgodne z prawdą. Wartość rynku suplementów w ciągu 8 lat wzrosła o 100 proc., a prognozy na lata 2019-24 mówią o kolejnym wzroście - o 5 proc. każdego roku.

Ustawa przewiduje, że dodatkowe środki z podwyższenia cen oznaczają 3,2 miliarda złotych rocznie, które trafią do Narodowego Funduszu Zdrowia i samorządów.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2020 roku.

Ministerstwo Zdrowia, KG