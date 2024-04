Naukowcy zbadali, jak samotność wpływa na mózg

Kobiety, które czują się samotne, mają w mózgach bardziej aktywne rejony związane z łaknieniem. Mają też złe nawyki żywieniowe i gorsze zdrowie psychiczne.

Naukowcy z University of California, Los Angeles (USA) opisali związki między poczuciem samotności i złą dietą.

Nie od dziś wiadomo, że otyłość ma związek z depresją i lękami, a objadanie się to często mechanizm chroniący przed uczuciem samotności. Eksperci postanowili się jednak przyjrzeć, jakie mechanizmy działające w mózgu mogą się za tym kryć.

Dr Gupta z zespołem przeprowadzili ankiety wśród prawie stu kobiet, sprawdzając ich wsparcie społeczne oraz odczucia samotności i izolacji.

Badacze odkryli, że kobiety czujące się samotne ważyły więcej, miały gorszą dietę, silniejsze łaknienie, częściej jadły dla przyjemności oraz w niekontrolowany sposób, a także częściej cierpiały z powodu lęków i depresji.

Z kolei analiza aktywności ich mózgów pokazała, że na obrazki ze słodkim jedzeniem samotne kobiety reagowały silniej, a słabiej na ilustracje związane z powstrzymywaniem się od jedzenia.

To interesujące wyniki, ponieważ dostarczają dowodów na to, co intuicyjnie wiemy – mówi dr Gupta. .

Samotność w istotny sposób wpływa na samopoczucie.

Jeśli ktoś ma szczególnie silne łaknienie, więcej je, może zacząć cierpieć na depresję lub lęki, a to z kolei skłoni go do dalszego objadania się. To błędne koło między niezdrowym jedzeniem a negatywnymi symptomami psychicznymi – dodaje Xiaobei Zhang – główna autorka publikacji.