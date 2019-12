PGNiG stawia na wodór?

PGNiG zamierza do 2022 roku przeznaczyć na innowacje około 700 mln zł. Branża gazu i paliw inwestuje w inteligentne systemy monitoringu sieci dystrybucyjnej, wykorzystanie pojazdów bezzałogowych w procesie poszukiwania węglowodorów czy technologie wytwarzania i magazynowania wodoru. Kluczowe znaczenie ma przy tym współpraca ze start-upami i naukowcami. Jednym z innowacyjnych pomysłów, który pojawił się w piątej edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”, jest nowy sposób magazynowania wodoru w postaci ciała stałego. To efektywne kosztowo i bezpieczne rozwiązanie może zrewolucjonizować branżę, w której wodór uznawany jest za paliwo przyszłości.

– Konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” wpisuje się w naszą formułę open innovation. Bazujemy na pomysłach zespołów studentów i doktorantów z polskich uczelni, których projekty odpowiadają na potrzeby technologiczne spółek z całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Oczywiście te propozycje wymagają badań i dostosowania do naszych potrzeb, jednak sam pomysł już się liczy – mówi Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju. – Najlepsze pomysły rozwijamy aż do wdrożenia. Z poprzednich edycji skorzystaliśmy z pomysłu badań nad przetwarzaniem odpadów wiertniczych na produkty oraz z zastosowania ultralekkich proppantów ceramicznych przy wydobyciu gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Cieszą nas tegoroczne projekty związane z magazynowaniem, wytwarzaniem i dystrybucją wodoru.

– Nasz projekt polega na stworzeniu systemu magazynowania, oczyszczania i kompresji niemechanicznej wodoru. Opiera się na technice magazynowania wodoru w postaci ciała stałego, co jest dosyć innowacyjne i rzadko na razie jeszcze spotykane podczas powszechnego użytkowania, ponieważ my rozwijamy to w postaci wodorków metali – mówi Mikołaj Krupa, student Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – To jest innowacyjna technologia, która pozwoli Polsce stać się pionierem w zakresie magazynowania wodoru w dosyć nietypowy, ale efektywny, tani i bezpieczny sposób.

Rozwiązanie problemów związanych z magazynowaniem energii jest jednym ze strategicznych celów wskazanych w najważniejszych dokumentach dotyczących rozwoju polskiego sektora energetycznego. Tylko szereg projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją i budową nowych sieci przesyłowych oraz projektów rozwojowych w zakresie magazynowania energii pomoże rozwiązać problem starej infrastruktury przesyłowej. Istotne jest więc poszukiwanie rozwiązań, które pomogą w magazynowaniu energii.

– Jesteśmy obecnie bardzo mocno skupieni na rozwoju obszarów związanych z wykorzystaniem wodoru. W tej chwili w fazie realizacji w Grupie PGNiG znajduje się projekt uruchomienia stacji tankowania pojazdów wodorem realizowany we współpracy z Toyotą – wskazuje Łukasz Kroplewski.

Jednym z perspektywicznych obszarów rozwoju całej Grupy Kapitałowej PGNiG jest wytwarzanie wodoru z odnawialnych źródeł energii. Rozwijane są także innowacyjne metody magazynowania wodoru.

– Nasza technologia pozwoli faktycznie magazynować energię w taki sposób, w którym się go obecnie jeszcze nie magazynuje, a będziemy mogli to robić taniej, bezpieczniej i z dużo większą efektywnością energetyczną – zapowiada Mikołaj Krupa.

– To są znakomite pomysły, które sprzyjają funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej PGNiG. Wzrasta nasza efektywność, ale zyskujemy wszyscy, bo nie tylko my jako spółka, lecz także ci młodzi naukowcy, którzy do nas trafiają – z jednej strony dzięki wsparciu naszych specjalistów, z drugiej strony dzięki funduszom, które wykładamy w związku z wcielaniem w życie tych znakomitych przedsięwzięć – ocenia Łukasz Kroplewski.

Raport „W kierunku energii przyszłości”, jaki PGNiG przygotował razem z PwC wskazuje, że przed sektorem stoi wiele wyzwań, a branża musi dotrzymać kroku rewolucji cyfrowej. Dla firm z sektora kluczowe jest m.in. ograniczenie kosztów związanych z eksploracją nowych złóż i wydobyciem, dystrybucja i transport surowców czy zastosowanie inteligentnych systemów.

– W ramach naszego projektu zaproponowaliśmy rozwiązanie umożliwiające inteligentną optymalizację sieci dystrybucyjnej rynku małego LNG. Przy wykorzystaniu innowacyjnych metod sztucznej inteligencji takich jak reinforcement learning można dobierać trasy autocystern poprzez dobór kolejnych punktów rozładunku oraz dobór odpowiedniej pojemności, która na danej stacji powinna zostać rozładowana – tłumaczy Edyta Kuk, doktorantka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestniczka 5. edycji Konkursu „Młodzi Innowacyjni”.

Optymalizacja sieci może zapewnić PGNiG znaczne oszczędności w samym transporcie, może też zwiększyć efektywność.

– Nasz projekt może umożliwić Grupie Kapitałowej PGNiG obniżenie kosztów transportu LNG do lokalnych stacji regazyfikacji, ale także umożliwi optymalizację usługi dystrybucyjnej, a także wykorzystania autocystern będących w posiadaniu grupy kapitałowej, ponieważ przy danej ilości posiadanych cystern jesteśmy w stanie obsługiwać większą ilość klientów – zaznacza Edyta Kuk.

Organizacja Unilever Foundry ocenia, że do 2025 roku korporacje i startupy będą ze sobą ściśle współpracować, żeby spełnić oczekiwania konsumentów. Większość start-upów i firm uważa, że dzięki zjednoczeniu tylko zyskają – dla start-upów to możliwość realizacji ich projektów, dla korporacji – możliwość wprowadzania przełomowych innowacji.

PGNiG do 2022 roku chce przeznaczyć na innowacje łącznie około 700 mln zł. Konkurs „Młodzi Innowacyjni” jest jednym z wielu takich działań. W poprzednich czterech edycjach konkursu wygrały m.in. pomysły na recykling płuczek wiertniczych, technologie zastosowania enzymów do degradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i produkcji glikolu czy zastosowanie metod sztucznej inteligencji. Zwycięzca konkursu „Młodzi Innowacyjni” może zrealizować swój autorski pomysł w PGNiG, otrzyma na ten cel nawet 400 tys. zł. Trójka laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 30, 20 i 10 tys. zł.

Raport „W kierunku energii przyszłości” podkreśla rolę innowacji w transformacji energetycznej sektora gazu, paliw i energii. Dlatego w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG działa od niedawna fundusz inwestycyjny PGNiG Ventures, który będzie inwestował w startupy.

PGNiG zaangażowało się też w program Poland Prize, gdzie w ramach akceleracji w tym roku prawie 30 zagranicznych start-upów rozpoczęło w Polsce pracę nad innowacjami w energetyce.

(Agencja Informacyjna Newseria)