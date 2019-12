Pospiesz się z przelewami! Banki zmniejszają liczbę sesji

Jeśli chciałbyś przed świętami przelać pieniądze rodzinie, opłacić rachunki lub rozliczyć się z urzędem to musisz się pospieszyć, bo banki skróciły terminy, do których rozliczają transakcje. A niektóre placówki we wtorek nawet nie zostaną otwarte.

Według portalu money.pl bank Santander i jego wszystkie oddziały będą 24 grudnia zamknięte. Wyjątkiem są niektóre punkty obsługi klientów w galeriach handlowych.

Banki to wielkie instytucje finansowe, w których wiele procesów jest zautomatyzowanych. Choć nikt ręcznie nie księguje przelewów, bo za to odpowiada specjalny system rozliczeń, w święta (25 i 26 grudnia) pieniądze między bankami nie będą przekazywane. To samo dotyczy weekendów, z tą różnicą, że we wtorek czas na zlecenie przelewów jest skrócony i potrafi się różnić w poszczególnych bankach.

Za księgowanie przelewów na kontach większości banków odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). W przypadku normalnych przelewów (system Elixir) zlecanych w placówce lub internetowo, rozliczenie zawsze następuje w czasie jednej z trzech sesji odbywających się w dni robocze - w godzinach: 9:30, 13:30 i 16:00.

Niezależnie od funkcjonowania systemów Elixir i Euro Elixir, do dyspozycji klientów banków pozostaje system przelewów natychmiastowych Express Elixir, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy czytamy w komunikacie KIR

Choć wtorek 24 grudnia jest dniem roboczym, warto wiedzieć, że KIR skrócił czas na rozliczanie transakcji. Zlecenie przelewu np. o godzinie 14:00 zostanie zrealizowane dopiero w piątek 27 grudnia. Normalnie byłby przekazany tego samego dnia. Z pilnymi opłatami nie warto więc zwlekać.

24 grudnia oraz 31 grudnia w systemie Elixir odbywają się dwie sesje rozliczeniowe. Przelewy zlecone w tych dniach po godz. 13:30 zostaną rozliczone w ramach porannej sesji pierwszego dnia roboczego, tj. odpowiednio 27 grudnia i 2 stycznia -tłumaczy Tomasz Jończyk z KIR.

Zastrzega jednocześnie, że dokładne terminy przekazywania zleceń klientów do rozliczenia zależą od polityki poszczególnych banków w zakresie księgowania transakcji. Tym samym w niektórych przypadkach czas został jeszcze bardziej skrócony.

Znacznie mniej czasu niż zwykle swoim klientom daje Getin Noble Bank (12:00). Z kolei w ING Banku Śląskim przelewy tylko do godziny 11:30 we wtorek będą mogły być rozliczone jeszcze tego samego dnia.

Z kolei BNP Paribas zwraca uwagę na to, że zlecenia zadysponowane na formularzach papierowych w oddziałach będą przyjmowane do godziny 11:00. Z kolei zlecenia w formie elektronicznej będą przyjmowane do godziny 11:45.

money.pl, DS