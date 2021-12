Dzień na GPW: Najlepsza sesja od ponad miesiąca

Czwartkowe notowania przyniosły wzrost WIG20 o 2,5 proc., największy od pierwszej dekady listopada, zacierając złe wrażenie po sesji w środę. Według analityka BM BNP Paribas BP Lukasa Cinikasa utrzymanie WIG20 powyżej poziomu 2,2 tys. pkt. na sesji piątkowej, będzie optymistycznym sygnałem na kolejny tydzień

Sesja zaczęła się od ponad 2-proc. wzrostu na rynku japońskim, a później wzrosty przeniosły się do Europy. Z punktu widzenia zachowania WIG20 kluczowa będzie jutrzejsza sesja, kiedy wygasać będą instrumenty pochodne. Często w trakcie takich sesji mamy podwyższoną zmienność i zwiększone obroty. Jeśli WIG20 utrzyma się w piątek powyżej 2,2 tys. pkt., to będzie to optymistyczny sygnał na kolejny tydzień – powiedział PAP Biznes analityk BM BNP Paribas BP Lukas Cinikas.

Przez całą sesję na GPW przeważał popyt. Po otwarciu na poziomie 2.187 pkt., ponad 15 pkt. powyżej poprzedniego zamknięcia, i krótkim zawahaniu, WIG20 ruszył do góry. W ciągu trzech godzin indeks zyskał 30 pkt. i ok. 13 ustanowił sesyjne maksimum na poziomie 2.217 pkt. Spadki na rynkach zagranicznych sprawiły, że WIG20 oddał ok. 15 pkt. zdobytego terenu, ale pod koniec notowań powrócił w okolice dziennego maksimum. Ostatecznie indeks zyskał 2,5 proc., kończąc notowania na 2.213,89 pkt.

Koniunktura na głównych rynkach europejskich sprzyjała GPW - niemiecki DAX i francuski CAC 40 znajdowały się o 17 ponad 1 proc. na plusie. W USA sesja zaczęła się mniej optymistycznie. S&P 500 zyskiwał 0,2 proc., a Nasdaq Composite spadał o 0,8 proc.

Także pozostałe indeksy GPW zakończyły sesję wzrostami - WIG i mWIG40 zyskały 2,1-2,2 proc., zamykając notowania na poziomie 67.984,08 pkt. i 5.232,80 pkt. odpowiednio. Słabiej wypadł sWIG80, który zyskał 1,1 proc. i zakończył dzień na 19.980,16 pkt.

Obroty akcjami wyniosły niemal 1,1 mld zł, z czego 872 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Liderem było Allegro z obrotami w wysokości 113,5 mln zł. Pozostałe spółki nie przekroczyły granicy 100 mln zł.

Allegro było nie tylko liderem obrotów, ale zanotowało także największy wzrost notowań w WIG20 - kurs akcji poszedł w górę o 7,1 proc. do 37,25 zł. Zatrzymanie długoterminowego trendu spadkowego, który sprowadził kurs akcji do najniższych notowań w historii, na wysokości poprzedniego minimum, sugeruje istotne wsparcie na tym poziomie (ok. 34,7 zł) i daje nadzieję na nieco dłuższy wzrost kursu.

Mono w górę poszły także spółki surowcowe - akcje JSW podrożały o 7,4 proc. do 38,9 zł, a notowania KGHM, po odbiciu z okolic rocznego minimum, poszły w górę o 5,1 proc. do 143,15 zł.

„KGHM sprzyjała zwyżka notowań miedzi, a JSW wsparły informacje z Chin o wzroście cen produktów stalowych, co powinno korzystnie przekładać się na rynek węgla koksującego” - zwrócił uwagę Cinikas.

WIG-Górnictwo wypadł w środę najlepiej z 15 indeksów branżowych, zyskując 5,3 proc. Przynajmniej o 3 proc. wzrosły jeszcze notowania w branży informatycznej, medialnej i budownictwie. Jedynie dwa indeksy branżowe zakończyły sesję niewielkimi spadkami.

Lukas Cinikas zwócił uwagę także na istotny wzrost kursów banków, które w ostatnim czasie znajdowały się w spadkowej korekcie długoterminowych trendów wzrostowych.

O 2,8 proc. do 183,96 zł wzrosły notowania akcji CD Projektu.

Przed sesją spółka poinformowała, że podpisała wiążące porozumienie zawierające kluczowe warunki ugody, czyli „Settlement Term Sheet”, ze skarżącymi spółkę w USA. CD Projekt wraz z ubezpieczycielem, Colonnade Insurance, wypłaci im łącznie 1,85 mln USD. Zgodnie z porozumieniem, osoby skarżące spółkę wycofują się całkowicie z jakichkolwiek roszczeń wobec spółki oraz członków jej zarządu.

Jedyną spółką w WIG20, której notowania spadły ponad 1 proc. było LPP. Po gwałtowny rajdzie na początku miesiąca kurs akcji ustanowił we wtorek historyczne maksimum na 17.930 zł. Po drugim z rzędu spadku notowania zamknęły się w czwartek na poziomie 17,3 tys. zł.

Spośród spółek skupionych w mWIG40 liderem wzrostów był Budimex, który zyskał 7,3 proc. i w dobrym stylu obronił minima z końca listopada br.

Liderem sektora bankowego spośród średnich spółek był Alior, którego akcje zyskały 4,8 proc. przy 14 mln zł obrotów. Pod względem obrotów Alior ustąpił w mWIG40 jedynie mBankowi (23,9 mln zł), którego notowania poszły w górę 1,7 proc.

Ponad 5 proc. zyskały notowania Enei, odbijając się z poziomu kilkumiesięcznego minimum oraz akcje Wirtualnej Polski, po gwałtownym wzroście z końcówki sesji.

Trend spadkowy kontynuowały akcje Kęt, które po zniżce o 0,9 proc. pogłębiły 8-miesięczne minimum, kończąc sesję na 558 zł.

Wśród spółek z sWIG80 inwestorzy najchętniej handlowali akcjami Bogdanki. Obroty wyniosły 4,3 mln zł, a kurs akcji zwyżkował o 4,5 proc., podążając za cenami węgla.

Jednym z liderów wzrostów w sWIG80 był także TIM - kurs akcji zwyżkował o 6,7 proc. do 38 zł, przy obrotach na poziomie 1,4 mln zł.

PAP/KG