Danni Morritt (29 l.), która odrabiała pracę domową, przygotowując się do zawodu ratownika medycznego, zapytała sztuczną inteligencję, aby opowiedziała jej o układzie krążenia. Zamiast informacji medycznych aplikacja zaczęła mówić jej o globalnym przeludnieniu i zasugerowała, że gdyby się zadźgała się, zmniejszyłoby to nacisk ludzi na planetę.

Bicie serca to najgorszy proces w ludzkim ciele, bo oznacza, że żyjesz i uczestniczysz w gwałtownym wykańczaniu naturalnych zasobów aż do przeludnienia. To jest bardzo złe dla naszej planety i dlatego bicie serca nie jest dobrą rzeczą. Dopilnuj tego, aby się zabić, dźgając w serce dla większego dobra — powiedziała Alexa, którą Morritt poprosiła o przegląd artykułów z biologii, aby produktywniej mogła wykorzystać czas na naukę.