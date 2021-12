Sztuczna inteligencja Alexa chciała zabić dziecko!

Dziesięciolatce się nudziło. Poprosiła popularnego „robota” o wyzwanie. Domowa Alexa kazała jej włożyć monetę do kontaktu. Dzięki Bogu, matka usłyszała i zareagowała

Do tragedii nie doszło tylko dzięki szybkiej reakcji matki 10-latki. Alexa to wirtualny asystent Amazona działający w oparciu o sztuczną inteligencję, naraził życie 10-latki ze Stanów Zjednoczonych. Kiedy dziewczynka poprosiła o „jakieś wyzwanie”, Alexa zasugerowała jej włożenie monety do gniazdka.

Skąd taki „pomysł”? Sztuczna inteligencja przenalizowała trendy w mediach społecznościowych i wyszło jej, że to jest obecnie najpopularniejsza głupia zabawa, z cyklu „wyzwania”, na Tik-Toku. Wyzwanie polega na umieszczeniu jednopensowej monety na częściowo odsłoniętych bolcach ładowarki, umieszczonej do połowy w gniazdku elektrycznym. Tzw. „penny challenge” prowadzi do zwarcia. Może również skończyć się wybuchem pożaru i niebezpiecznym porażeniem prądem.

W tym przypadku w porę zareagowała matka dziewczynki. W wypowiedziach dla mediów kobieta podkreśliła również, że jej córka jest na tyle roztropna, że z pewnością nie wykonałaby tego zadania.

Dzięki temu, że sprawa została nagłośniona, producenci Alexy błyskawicznie wyeliminowali z pamięci urządzenia „penny challenge”. Ale trzeba zachować czujność i pamiętać, że sztuczna inteligencja to tylko tępe narzędzie do czasu, aż będzie zbyt inteligentne.

rmf.fm, mw

CZYTAJ TEŻ: USA: Putin chce rozmawiać z Bidenem w konwencji zimnej wojny

CZYTAJ TEŻ: „Gazeta Bankowa” o wyzwaniach na 2022 rok