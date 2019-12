Amerykanie trochę zaspali. NS 2 ukończony w 93 proc.

Nord Stream 2 AG, spółka budująca gazociąg NS2, poinformowała , że jest on ukończony w 93 procentach, do ułożenia pozostaje 160 km rurociągu. Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zapewnił w poniedziałek, że budowa będzie ukończona mimo sankcji USA.

Kluczowe dla zakończenia budowy gazociągu szwajcarskie przedsiębiorstwo Allseas, którego statki układają rury po dnie Morza Bałtyckiego, po ogłoszeniu amerykańskich sankcji zawiesiło prace do odwołania.

Gazprom ma alternatywne warianty, jak to wszystko położyć. No, trochę więcej czasu na to zejdzie, ale to nic. To kwestia miesięcy, miesiąc w tą, miesiąc w tamtą, kilka miesięcy więcej” - wskazał premier.