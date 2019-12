Stawianie choinki w domu to niemiecki zwyczaj

Wrzesień przywitał europejskich inwestorów gorszymi danymi z niemieckiego rynku i wahaniami na giełdach. Frankfurcki indeks Dax, który przez kilka pierwszych sesji miesiąca rósł, zbliżając się do tegorocznego rekordu z połowy sierpnia, w czasie kilku kolejnych dni stracił ponad 400 punktów, schodząc do wartości najniższych od półtora miesiąca. Brak jednak sygnału do mocniejszej wyprzedaży.