Dziś finał głosowania na najpiękniej rozświetlone miasta

Dziś zakończy się głosowanie w finale ogólnopolskiego Plebiscytu Miast „Świeć się z Energą”. Wyłonione zostanie w nim miasto o najpiękniejszych świetlnych dekoracjach. Rywalizacja na finiszu jest niezwykle zacięta. Aktualnie na czele znajdują się Bielsko-Biała i Bydgoszcz. Wszystko może się jeszcze zmienić, bo różnice sięgają tylko kilkuset głosów, a liderom po piętach depczą Rzeszów, Września i Zamość

Runda finałowa 11. edycji ogólnopolskiego konkursu trwa tylko do 15 stycznia do godz. 23.59. Jak podaje Energa, warto do końca wspierać swojego faworyta, by pomóc mu w walce o tytuł. Nagrodą dla zwycięskiego miasta jest sprzęt AGD o łącznej wartości 50 tys. zł, który zostanie przekazany osobom potrzebującym.

O tytuł rywalizuje 16 „mistrzów województw”, wyłonionych podczas etapu regionalnego zabawy. Wszyscy finaliści już wygrali, zdobywając ufundowane przez Grupę Energa zestawy energooszczędnych urządzeń AGD o wartości 10 tys. zł każdy. Teraz miasta walczą o nagrodę główną. Aktualnymi liderami są Bielsko-Biała i Bydgoszcz (stan na 14 stycznia godz. 10). Te dwa miasta zdobyły już po ponad 5 tys. głosów Internautów. Nieznacznie za nimi plasują się Września, Zamość i Starachowice.

Cieszę się, że Zamość znowu może pochwalić się przed całą Polską pięknymi miejskimi iluminacjami – mówi Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. – Jestem dumny z zaangażowania mieszkańców. To dzięki nim wygraliśmy rywalizację na Lubelszczyźnie i mamy szansę na zdobycie tytułu „Świetlnej Stolicy Polski” po raz trzeci – dodaje.

Szala zwycięstwa może jednak jeszcze przechylić się na stronę innego kandydata – między liderami różnice sięgają kilkuset punktów, a w głosowaniu do ostatniej chwili będzie liczyć się każdy głos.

Klasyfikacja Plebiscytu Miast (stan na 14.01.2020 godz. 10):

Bielsko-Biała Bydgoszcz Września Zamość Starachowice Rzeszów Wschowa Świnoujście Łomża Giżycko Legnica Czersk Radom Aleksandrów Łódzki Brzesko Opole

Finał głosowania dostarcza wielu emocji. Jedno jest pewne – zwycięzcę poznamy do 22 stycznia. Zachęcamy do przeglądania galerii miast i regularnego głosowania.

Energa szuka talentów fotograficznych

Równolegle trwa rywalizacja w konkursie fotograficznym, w którym zgłoszono 1 802 zdjęcia i oddano 48 160 głosów. Najlepsze prace wyłoni jury pod przewodnictwem Lidii Popiel.

Cieszymy się, że po raz kolejny tyle osób kochających robić zdjęcia zechciało zaprezentować własną twórczość szerszej publiczności. „Świeć się z Energą” to doskonała okazja do pochwalenia się swoim talentem reporterskim, czy artystycznym, dzięki czemu co roku wszyscy mamy szansę na podpatrywanie niezwykłych świątecznych ujęć z całej Polski – mówi Lidia Popiel, przewodniczącą Jury. – Choć do 15 stycznia czasu już niewiele, zachęcam do dodawania na SwiecSie.pl swoich zdjęć z okresu świąteczno-noworocznego. A spóźnialscy mają jeszcze szansę, by wziąć aparat do ręki i poeksperymentować. Mamy wokół nas do dyspozycji jeszcze mnóstwo dekoracji miejskich i domowych. Warto powalczyć o uznanie jury i nagrody! – dodaje.

Nagrody w konkursie ocenianym przez jury zostaną przyznane w 5 kategoriach i będą bardzo wartościowe: 3 tys. zł dla zwycięzcy i 30 nagród o wartości 500 lub 1 tys. zł. Swoich laureatów wskażą także internauci. Na zwycięzców czekają bony na zakupy w sklep.energa.pl. Zgłaszanie zdjęć oraz głosowanie odbywa się na stronie SwiecSie.pl i potrwa do 15 stycznia.

Współorganizatorami i partnerami 11. edycji akcji „Świeć się z Energą” są: Energa SA, Grupa ZPR Media, spółka Energa Oświetlenie oraz oficjalny sklep akcji – sklep.energa.pl. Więcej informacji o plebiscycie można znaleźć na stronie SwiecSie.pl, Facebooku i Instagramie.

