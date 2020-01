Lekarz, a może ksiądz? Które zawody cenimy najbardziej

Lekarz, górnik, nauczyciel? Które zawody cieszą się zaufaniem Polaków?

Sondaż przeprowadzony w październiku ubiegłego roku przez CBOS (badanie na reprezentatywnej grupie dorosłych) przynosi zaskakujące wyniki!

Zaskoczeniem jednak nie są pierwsze miejsca. Od lat niezmiennie wysokim szacunkiem cieszą się strażacy, którzy cieszą się ogromnym poważaniem (94 proc.!). Na drugim miejscu są pielęgniarki (89 proc.), a dalej? Dalej jest już sporo niespodzianek!

Przede wszystkim wysokim szacunkiem cieszą się robotnicy wykwalifikowani (tokarze, murarze etc.) - mogą liczyć na duże poważanie 84 proc. respondentów. Podobnie górnicy - 84 proc. Profesorowie uniwersyteccy cieszą się dużym poważaniem 83 proc. odpowiadających. To więcej niż… lekarze (80 proc.)

Co z dziennikarzami? Ci cieszą się wysokim poważaniem jedynie 55 proc. respondentów, co znaczy, że i tak mają większe poważanie niż… księża! (zaledwie 36 proc.), co znaczy, że to i tak więcej niż ministrowie (33 proc.)

A który zawód cieszy się najmniejszym zaufaniem? Działacz partii politycznej - zaledwie 18 proc. respondentów uznaje ten zawód za wart wysokiego poważania.

Pełne dane dostępne poniżej:

Oto najbardziej doceniane zawody / autor: fot. CBOS

A kogo Państwo cenią najbardziej?

CBOS/ wirtualnemedia.pl/ as/