Nawet 19 tys. miesięcznie dla pracownika sezonowego!

Polacy, emigrując do pracy sezonowej najczęściej wybierają takie kraje, jak Niemcy, Czechy, Szwecja czy Norwegia. Najbardziej poszukiwani są wykwalifikowani fachowcy. Miesięcznie mogą zarobić nawet 19 tys. zł.

Jak wynika z raportu Personnel Service, Polacy decydują się na pracę sezonową zagranicą zazwyczaj od marca do grudnia. Pieniądze, na jakie mogą liczyć za wykonywaną pracę są zróżnicowane, ale najczęściej kilkukrotnie przewyższają te oferowane w Polsce.

Kierunek Czechy?

Sporo osób wyjeżdża ostatnio na saksy do Czech, gdzie wynagrodzenia w sektorze produkcji wahają się od 1,5 do 2 tys. euro brutto miesięcznie. Monter konstrukcji stalowych czy mechanik może liczyć na około 2,1 tys. euro brutto. Spawacz zarabia około 2,2 tys. euro brutto, a osoby wybierające gastronomię (np. kelnerzy czy pomocnicy kucharzy) są w stanie wyciągnąć około 2 tys. euro. W sektorze IT apanaże są dwukrotnie wyższe.

3,8 tys. euro brutto dla stolarza

W Niemczech pracownicy magazynu, osoby pracujące przy produkcji oraz zajmujące się sprzątaniem mogą oczekiwać miesięcznych zarobków w wysokości około 2,2 tys. euro brutto. Praca opiekunek medycznych wyceniana jest na 2,3 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. Zatrudnionym w ogrodnictwie oferuje się ponad 2,6 tys. euro brutto. Malarze budowlani zarabiają od 2,5 do 2,8 tys. euro, a pracownicy drogowi otrzymują za miesiąc pracy około 3,1 tys. euro. U naszych zachodnich sąsiadów stolarze mają możliwość zarobienia od 2,6 do 3,8 tys. euro brutto w ciągu miesiąca. W sektorze IT stawki zaczynają się od 3,5 tys. euro, a kończą na 5,5 tys.

W budowlance nawet 18 tys. zł na rękę

W Szwecji oferowane stawki to kwoty netto. Pracownicy produkcji mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia na poziomie około 2,1 tys. euro netto, podczas gdy opiekunowie osób starszych zarabiają miesięcznie 2,6-3 tys. euro netto. Brukarze dostają około 3,6 tys. euro netto, a piaskarze – 3,8 tys. Operatorzy robotów spawalniczych oraz zbrojarze budowlani mogą liczyć na zarobek w przedziale 3,6-4,2 tys. euro. Spawaczom i monterom konstrukcji stalowych oferuje się do 4,2 tys. euro netto miesięcznie, a pracownikom ogólnobudowlanym – do 4,5 tys.

Hydraulicy to mają klawo!

W Norwegii stolarze i cieśle mogą oczekiwać miesięcznego wynagrodzenia w przedziale od 3,3 do 3,8 tys. euro netto, podobnie jak pracownicy sezonowi w rolnictwie, których zarobki wynoszą od 3,5 do 3,8 tys. euro netto miesięcznie. Dla brukarzy oraz rzeźników miesięczne stawki netto mogą sięgać około 4 tys. euro. Mechanicy okrętowi, spawacze oraz pracownicy ogólnobudowlani dostają na czysto nawet 4 tys. euro. Jeszcze większe zarobki oferuje się hydraulikom – wynoszą one od 4 do 4,5 tys. euro netto miesięcznie. Warto mieć „fach w ręku”…

Źródło: PAP

Oprac. GS