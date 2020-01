Ruszył nabór do 3. edycji MIT Enterprise Forum

Od 16 stycznia 2020 roku można aplikować do 3. edycji MIT Enterprise Forum CEE - programu akceleracji dla młodych przedsiębiorców z Polski oraz z 14 krajów Europy Środkowo Wschodniej, którzy marzą, by ich „american dream” się spełnił.

Celem akceleratora jest stworzenie biznesowej przestrzeni do skalowania startupów, zapewniając innowatorom z rozwiązaniami B2B, B2C oraz B2B2C pomoc w rozwoju i wyskalowaniu ich biznesu na rynki zagraniczne regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz na rynek amerykański. Aplikacje można składać do 1 marca 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej www.mitefcee.org.

CO OFERUJE AKCELERATOR

Nadrzędnym celem MIT Enterprise Forum CEE jest wsparcie innowacyjnych startupów naukowo-technologicznych zarówno z Polski, jak i Europy Środkowo Wschodniej w rozwoju ich modeli biznesowych i łączenie ich z potencjalnymi inwestorami, partnerami biznesowymi i przyszłymi klientami w Polsce, regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Akceleracja MIT Enterprise Forum CEE jest realizowana pod patronatem prestiżowego ośrodka naukowego i amerykańskiej kuźni unicorn-ów – Massachussets Institute of Technology (MIT). Już sama kwalifikacja do udziału w programie akceleracji afiliowanym przy MIT, to krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa myślącego o ekspansji czy wejściu na rynek w USA.

Startupy, które dostaną się do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE, uzyskają dostęp do zespołu ponad 120 polskich i międzynarodowych ekspertów rynku, unikalnego know-how rodem z uniwersytetu MIT, przekazywanego w oparciu o model 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej autorstwa Billa Auleta - prof. na MIT, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu.

Co więcej, każdy z przedsiębiorców otrzymuje szansę na pilotażowe wdrożenie swojego projektu sfinansowane w kwocie do 200 tysięcy złotych. Gra toczy się więc o wielką stawkę.

W 2020 roku, do grona partnerów programu dołączyły dwie kolejne marki. Partnerem głównym programu, obok MCX oraz Grupy Adamed została firma Coca-Cola - poszukująca innowacji z obszarów marketingu i nowych technologii (MarTech), oraz zrównoważonego rozwoju (Sustainability). Lista partnerów wspierających program wzbogaciła się natomiast o firmę Sabre - szczególnie zainteresowaną obszarami Travel & Logistics. Dołączenie Coca-Cola i Sabre dopełniło już i tak bogate portfolio firm i organizacji wspierających startupy w trakcie 3-miesięcznego procesu akceleracji.

TOP STARTUPY

Do 3. edycji programu MIT Enterprise Forum CEE zostanie zaproszonych finalnie do 25 startupów. Przedsiębiorcy przez kilka miesięcy będą współpracować z polskimi i międzynarodowymi ekspertami oraz mentorami nad weryfikacją swoich modeli biznesowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju firmy oraz rozwojem sieci kontaktów biznesowych. Wszystko po to, by w przyszłości mogli odnaleźć się w rynkowej rzeczywistości, skutecznie skomercjalizować swoje rozwiązania oraz efektywnie pozyskiwać kolejne rundy finansowania.

Program akceleracyjny MIT ENTERPRISE FORUM CEE od lat stawia na nieszablonowe rozwiązania, początkowo wyłącznie na rynku polskim, a od trzech edycji także w regionie CEE. Wśród aplikujących staramy się znaleźć najbardziej innowacyjne technologie, które maja największy potencjał na globalny rozwój. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z najlepszymi polskimi startupami, a także wsparciu ekspertów od lat zaangażowanych we wsparcie amerykańskiego ekosystemu startupowego, oferujemy uczestnikom jedyne w swoim rodzaju wsparcie na poziomie akceleratorów zza wielkiej wody - powiedział Łukasz Owczarek Head of Acceleration MIT Enterprise Forum CEE

USA MARZENIEM MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

MIT Enterprise Forum CEE jako jedyny akcelerator w tej części Europy, dla 5 najbardziej obiecujących startupów z każdej z edycji programu, organizuje wyjazd na tygodniowy bootcamp w Bostonie. To niebywała okazja by tam, za „wielką wodą”, zdobyć praktyczną wiedzę na temat tego, w jaki sposób rozwija się biznes na trudnym, amerykańskim rynku. Udział w bootcampie akceleratora MIT Enterprise Forum CEE to także szansa na zaprezentowanie swoich technologii przed inwestorami i potencjalnymi klientami z USA. Wizyta szkoleniowa w Bostonie to również czas na osobiste poznanie jednego z największych na świecie ekosystemów innowacji.

DODATKOWE 100 000 ZŁOTYCH DLA ROZWIĄZANIA UŻYTECZNEGO SPOŁECZNIE

Po raz trzeci program MIT Enterprise Forum CEE zostanie rozszerzony o międzynarodowy konkurs CVC Young Innovator Awards. Na zwycięzcę czekać będzie nagroda w wysokości 100 000 zł. W rywalizacji wezmą udział startupy, które zakwalifikują się do programu MIT Enterprise Forum CEE i spełnią wymogi regulaminowe konkursu. Nagroda zostanie przyznana za innowacyjne przedsięwzięcie zaprezentowane przez młodego przedsiębiorcę (poniżej 30 roku życia), które – prócz potencjału technologicznego cechować się będzie wysoką użytecznością społeczną.

MIT Enterprise Forum CEE imponuje jakością przygotowania i doborem partnerów w skali całego regionu CEE. To zaszczyt i satysfakcja, że konkurs CVC Young Innovator może po raz kolejny być jego częścią, wspierając startupy tworzone przez młodych przedsiębiorców i naukowców. Doskonałym przykładem osób, które chcemy wyróżniać i wspierać jest Miron Tokarski, założyciel Genomtecu - zwycięzca wcześniejszej edycji CVC Young Innovator Awards. Wrocławski startup rozwija przełomowe, mobilne laboratorium do diagnostyki genetycznej wirusów i bakterii, i jest na dobrej drodze do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu - powiedział Krzysztof Krawczyk – Partner CVC Capital Partners PARTNERZY

Partnerami głównymi programu są trzy organizacje. Adamed – firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. System firm Coca-Cola w Polsce – lider rynku napojów bezalkoholowych, a także firma MCX - trzon silnej grupy wyspecjalizowanych spółek, będących dostawcą kompleksowych rozwiązań teleinformatycznych, softwarowych oraz energii odnawialnej.

Partnerami wspierającymi są CVC Capital Partners, HubHub, Nationale-Nederlanden, Sabre, Sollers Consulting i PZU. Realizacja programu dofinansowana jest grantem przyznanym Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne.

KG/Mat. Pras.