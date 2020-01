500 Plus: Wiemy ile pieniędzy trafiło do rodzin!

Od początku funkcjonowania programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło w sumie ponad 92 mld zł; to wsparcie dla 6,4 mln dzieci - powiedziała minister rodziny Marlena Maląg. Dodała, że program jest optymalny i na ten moment rząd nie planuje go zmieniać.

Minister rodziny podkreśliła, że wsparcie rodzin zawsze było priorytetem rządu Zjednoczonej Prawicy. Fundamentem tego wsparcia jest realizowany od kwietnia 2016 r. program „Rodzina 500 plus”. Od lipca działa on w rozszerzonej formule - świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Jak powiedziała szefowa MRPiPS:

Początek roku to zawsze czas podsumowań. Jeżeli popatrzymy na program Rodzina 500 plus, to od początku jego funkcjonowania do końca listopada 2019 r. do rodzin trafiło ponad 92 mld zł. To wsparcie dla 6,4 mln dzieci

Wskazała, że w budżecie państwa na 2020 r. na program „500 plus” zarezerwowano ok. 40 mld zł.

Jak podkreśliła Maląg:

Świadczenia są na bieżąco wypłacane. Program przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Ale nasza polityka prorodzinna sprzyja nie tylko rodzinom, jest także kołem zamachowym polskiej gospodarki

Jak dodała, z perspektywy czasu można ocenić, że program osiągnął swoje cele. „Rodziny wiedzą, na co przeznaczać pieniądze z programu. Stereotyp, że Polacy w niewłaściwy sposób wydają te środki nie znajduje potwierdzenia w faktach. Zamiana świadczeń pieniężnych na pomoc rzeczową jest mikroskopijna. To jest śladowa skala problemu, która nie ma wpływu na zmianę podejścia do wypłaty tego świadczenia” - powiedziała minister.

Podkreśliła, że program w obecnym kształcie jest optymalny i rząd na ten moment nie planuje go zmieniać.

Jak powiedziała Maląg:

Celem w dalszym ciągu jest inwestycja w rodzinę, ale musimy także skupić się na polityce demograficznej. Wielokrotnie wskazywaliśmy, że jesteśmy w tzw. pułapce demograficznej, dlatego musimy zbadać, jakie czynniki powinny być uwzględnione w propozycjach dla społeczeństwa, by rodziny częściej decydowały się na dzieci

„Tworzymy strategie demograficzną i liczymy, że ten materiał, który zostanie wypracowany wspólnie z Radą Rodziny, pozwoli obrać odpowiednie kierunki pracy rządu i wsparcia dla rodzin” - dodała szefowa MRPiPS.

PAP/ as/