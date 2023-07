Opozycja nie chce by Polacy otrzymywali 800 Plus!

Ustawa o waloryzacji świadczenia 500 plus do 800 plus najprawdopodobniej nie trafi do Sejmu. Na komisji sejmowej opozycja zgłaszała absurdalne poprawki, a teraz opóźnia wdrożenie ustawy - powiedziała w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W czwartek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podtrzymała swoją poprawkę do nowelizacji budżetu na 2023 r. Poprawka mówi o podwyższeniu świadczenia 500 plus od czerwca 2023 r. Ma być ona głosowana na piątkowym posiedzeniu Senatu.

„My oczekujemy dzisiaj w Sejmie na uchwałę Senatu w sprawie ustawy o 800 plus. Taki był plan, że dzisiaj będzie ta uchwała Senatu głosowana w Sejmie” - powiedziała Maląg. Przyznała jednak, że najprawdopodobniej nie trafi ona dzisiaj do Sejmu.

Zdaniem minister, to opozycja opóźnia wdrożenie ustawy. „To pokazuje całą drogę opozycji i to, jak wspiera politykę prorodzinną. Kiedy po ulu Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że będzie zmiana świadczenia 500 plus na 800 plus, darmowe leki dla seniorów i dzieci, a także częściowo darmowe autostrady - wtedy opozycja ruszyła do działania prorodzinnego” - zaznaczyła.

„Chcieli od 1 czerwca waloryzować świadczenie 500 i cała karuzela kuglarstwa, które uprawiają każdego dnia ruszyła” - oceniła. „Teraz mówimy: sprawdzam. Na komisji sejmowej zgłaszali absurdalne poprawki, a teraz opóźniają wdrożenie tej ustawy” - dodała.

Zapowiedziała jednak, że świadczenie 800 plus będzie obowiązywało od 1 stycznia 2024 r. „To jest dobrze przemyślana i przeanalizowana zmiana tego świadczenia” - podsumowała.

PAP/ as/