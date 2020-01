To koniec eldorado wynajmu mieszkań? (Wideo)

Prawie połowa mieszkań jest w Polsce kupowana na wynajem w celach inwestycyjnych. Dlatego warto sprawdzać, czy to w dalszym ciągu będzie dobry interes – czy może warto pomyśleć o innych sposobach inwestowania.

Wypracowanie zysku na lokatach bankowych przynajmniej takiego, aby wyrównać wzrost inflacji - jest coraz trudniejszym zadaniem, dlatego zakup mieszkania, a następnie zarabianie na nim – cały czas, nie tylko w Polsce, wydaje się być najlepszym krokiem, dla tych, którzy dysponują nadwyżkami finansowymi.

Mieszkania w Polsce są drogie – jeśli spojrzymy na statystyki w wielkich miastach, to trzeba zauważyć, że płacimy za nie nawet o kilkanaście procent więcej niż u szczytu ostatniej hossy – mówił Bartosz Turek, ekspert rynku nieruchomości z HRE Investements.

Szczyt ostatniej hossy mieliśmy w trzecim kwartale 2007 roku – czyli ponad 12 lat temu. Potem mieszkania przez jakiś czas taniały.

Ekspert zaznacza, że w ogóle zmienił się poziom cen. Gdybyśmy urealnili inflacją ten nominalny wzrost – i wzięli pod uwagę, że wszystkie ceny usług i produktów poszybowały w górę, to mogłoby się okazać, że mieszkania muszą jeszcze zdrożeć o kilkanaście procent.

Trzeba również uwzględnić – realny wzrost zamożności Polaków.

Jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile w portfelu ma obecnie Polak, a ile miał w III kw 2007 roku, to okazałoby się, że tych pieniędzy w budżetach gospodarstw domowych jest lekko licząc, co najmniej dwa razy więcej.