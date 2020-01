Uwaga na Windows 7 w bankowości internetowej!

Alior Bank ostrzega: klientów nie korzystajcie z Windowsa 7. Jeśli ukradną wam pieniądze, bank umyje ręce

Jeśli w przyszłości zostaną wykryte błędy bezpieczeństwa w Windows 7, nie będą one poprawione przez Microsoft. Komputery z tym systemem staną się łatwiejszym celem ataków cyberprzestępców. Może to prowadzić nawet do kradzieży środków finansowych – tak Alior ostrzega swoich klientów.

Sprawa dotyczy też oczywiście klientów innych banków. Chodzi o decyzję Microsoftu, który zdecydował się na zakończenie wsparcia systemu operacyjnego Windows 7. Co to oznacza? Windows 7 nie będzie już otrzymywał żadnych aktualizacji, nawet gdy w systemie zostaną wykryte problemy z bezpieczeństwem.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz środków finansowych, prosimy, aby nie korzystali Państwo z komputerów z systemem Windows 7 (i starszych) do obsługi systemów bankowości elektronicznej piszą przedstawiciele Aliora.

Windows 7 jest po prostu przestarzały. Nic dziwnego, powstał 10 lat temu i doczekał się kilku następców. Poza tym można go bez problemów i bezpłatnie zaktualizować do Windowsa w wersji 10. Można to zrobić dzięki narzędziu udostępnionemu na stronie Microsoftu Faktem jest jednak, że „siódemki” używa jeszcze ponad 30 proc. użytkowników komputerów na całym świecie.

Czytaj też:Koniec wsparcia dla Windows7

money.pl, DS