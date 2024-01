Tauron ostrzega przed oszustami. Można dużo stracić

Tauron ostrzega przed cyberprzestępcami, którzy wykorzystują logo koncernu i próbują wyłudzić pieniądze. Oszuści w większości przypadków publikują informacje o rzekomych inwestycjach w OZE (odnawialne źródła energii). Przekonują przy tym, że mogą one przynieść duże zyski w krótkim czasie.

autor: Tauron

Sposób działania przestępców jest w większości przypadków bardzo podobny. W reklamach w internecie podawane są fałszywe informacje na temat inwestycji, które zachęcają do skorzystania z oferty. Cyberprzestępcy nawiązują m.in. kontakt telefoniczny oraz wykorzystują popularne komunikatory.

Tauron uprzedza, że nie zajmuje się pośrednictwem w inwestowaniu w papiery wartościowe i nie współpracuje z żadnymi pośrednikami na wspomnianym rynku. Inwestycje w akcje są możliwe jedynie poprzez założenie rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim.

autor: Tauron

„Od kilku lat obserwowany jest na całym świecie wyraźny i trwały wzrost oszustw internetowych, popularnie nazywanych Scam’em, które docierają do użytkowników za pomocą poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, czy wyszukiwarek internetowych. Mają one na celu kradzież pieniędzy lub cennych prywatnych informacji. Jego niebezpieczeństwo i perfidność jest związana z licznymi socjotechnikami stosowanymi przez przestępców zmierzającymi do ukrycia przed ofiarą prawdziwych zamiarów i nakłonienia jej do podjęcia działań, które w konsekwencji doprowadzają do utraty środków finansowych lub pozyskania wartościowych danych osobowych ofiary. Niewielkie nakłady finansowe oraz minimalna wiedza techniczna potrzebna do przygotowania takiej akcji w świecie cyfrowym, łatwą propagacją treści oraz coraz szersze wykorzystanie rozwiązań AI (np. Chat-GPT) do jej przygotowaniu, np. preparowanie wizerunku i wypowiedzi znanych osób, które nigdy takich wywiadów nie udzieliły, jak również stosunkowe wysokie zyski z takiej działalności przestępczej, napędzają tylko wzrost Scamu” – mówi Łukasz Łysak, kierownik zespołu ochrony informacji w Tauron Polska Energia.