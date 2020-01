To już oficjalne! LOT zmienił status związku

LOT ogłosił dzisiaj, że przejmie linie lotnicze Condor. Polskie przedsiębiorstwo postanowiło w humorystyczny sposób skomentować transakcję w mediach społecznościowych.

LOT zmienił status związku na Facebooku / autor: facebook.com/PllLOT

Dzięki temu przejęciu LOT uratuje linie Condor, którym groził upadek po plajcie najstarszego biura turystycznego świata Thomas Cook. Do tej pory przetrwały tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro. Condor, który jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami. Ponadto LOT też na tym skorzysta, poszerzając flotę o samoloty, których potrzebuje do rozwoju swojej działalności.

Ten związek miał swoich gorących zwolenników…

Nam pozostaje życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

