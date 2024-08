LOT kupi 84 nowe samoloty. Airbus czy Embraer?

Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały nowy samolot Embraer E195-E2, który zastąpi starsze modele tej brazylijskiej marki. Wkrótce do floty dołączą jeszcze dwie takie maszyny. Embraer ma nadzieję, że to tylko początek większego zamówienia, ponieważ nasz narodowy przewoźnik rozważa zakup aż 84 samolotów do obsługi połączeń regionalnych. Embreaer ma jednak groźnego rywala. Na stole leżą kontrakty warte miliardy złotych.

Nowy model brazylijskiego producenta wyróżnia się na tle poprzednika szeregiem udoskonaleń. Przede wszystkim wnętrze samolotu zostało wyposażone w nowoczesne fotele firmy Safran, które zapewniają więcej miejsca na nogi oraz dodatkowe gniazdka elektryczne dla pasażerów. Jak pisze Wprost, zmiany objęły także większe schowki na bagaż podręczny oraz nowoczesne oświetlenie ambientowe, które podnosi komfort podróży.

Rywalizacja z Airbusem

Lot rozważa również zakup samolotów Airbus A220, które stanowią konkurencję dla Embraera. A220 Airbus dostępny jest w dwóch wariantach: A220-100 i A220-300, różniących się pojemnością pasażerską. Producent obiecuje nie tylko oszczędności paliwa i niższe emisje CO2, ale także cichszą pracę silników i nowoczesne wyposażenie kabiny. W A220, w przeciwieństwie do Embraera, fotele są rozmieszczone w układzie 2+3, co może mieć znaczenie dla komfortu pasażerów.

Dywersyfikacja floty

Decyzja o zakupie samolotów jest strategiczna i wpłynie na przyszłość LOT-u. Choć korzyści z unifikacji floty są niezaprzeczalne, co pokazują modele biznesowe tanich linii lotniczych, w przypadku naszego narodowego przewoźnika lotniczego może pojawić się potrzeba dywersyfikacji. Problemy z silnikami, które dotknęły różne modele samolotów, wskazują bowiem na ryzyko związane z bezkrytycznym poleganiem na jednym dostawcy.

Źródło: Wprost

Oprac. GS

