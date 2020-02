Ta polska branża chce podbić Izrael

Europa i Izrael to - jak wskazują nasze analizy - dobry kierunek ekspansji dla branży IT/ICT, biomedycznej czy budowlanej, a na Bliskim Wschodzie odbiorców mogą znaleźć producenci żywności, kosmetyków i mebli - mówi Grażyna Ciurzyńska, p.o. prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

„Prowadzimy stałą analizę potencjału rynków - przyglądamy się regionom świata pod względem szans dla konkretnych branż reprezentowanych przez polski biznes, pytamy też firmy o ich oczekiwania wobec kierunków zagranicznej ekspansji” - powiedziała Ciurzyńska.

Analizy PAIH wskazują, że np. Europa i Izrael to bardzo dobry kierunek dla polskiej branży IT/ICT, biomedycznej, budowlanej, spożywczej i modowej. Natomiast na Bliskim Wschodzie i w Afryce, jak wyjaśniła Ciurzyńska, odbiorców mogą znaleźć polscy meblarze, producenci żywności, kosmetyków, dostawcy usług i sprzętu medycznego oraz sektor wykończeniowy. „Dynamiczna sytuacja handlowa na linii USA-Chiny to szansa m.in. dla polskich przedsiębiorców. Pojawiła się nisza w USA dla sektora meblowego, spożywczego i budowlanego, którą dostrzegliśmy zachęcając MŚP do działania” - oceniła.

Według niej rynek Północnej Ameryki jest „nadal łakomym kąskiem” dla prężnych firm IT i tzw. fintechów. Południowa Ameryka natomiast jest atrakcyjna dla przemysłu górniczego - np. producentów maszyn, ale też artykułów spożywczych, w tym alkoholi. „Azja to rosnący od lat w szybkim tempie chłonny rynek na produkty sektora kosmetycznego, spożywczego (np. mleka w proszku) oraz usług IT/ICT” - zaznaczyła. Tamtejsza klasa średnia, jak powiedziała, to coraz bardziej wymagający, ale też zamożni konsumenci, którzy szukają towarów szczególnie wysokiej jakości - często rzemieślniczych i wyspecjalizowanych, a nie masowych; dostosowanych do ich kultury i obyczajów.

Ciurzyńska podkreśliła, że zorganizowane w październiku 2019 r. PAIH Forum Biznesu, które przyciągnęło uwagę ponad 5 tysięcy firm, dało Agencji „wgląd w potrzeby polskiego sektora MŚP”.

Według badań PAIH w pierwszej piątce potrzeb polskich firm jest organizacja spotkań z partnerami za granicą. „Zorganizowaliśmy takich spotkań ponad 500 na całym świecie. Udział w targach zajmuje równie wysoką pozycję na liście priorytetów polskich eksporterów, przy czym w niektórych branżach jest to najbardziej efektywny sposób nawiązywania relacji biznesowych” - oceniła. Dodała, że PAIH był w ub. r. organizatorem 300 wydarzeń promocyjnych na świecie, na które zaprosił polskich przedsiębiorców.

„Uczymy polskie firmy korzystać z dobrej koniunktury na Węgrzech” - podkreśliła. Dodała, że jedna z polskich firm podpisała w 2019 r. kontrakt o wartości 1,3 mln dolarów na dostawę do 36 węgierskich szpitali innowacyjnych łóżek szpitalnych. „Z kolei Bałkany - Rumunia i Bułgaria - to zeszłoroczne kierunki ekspansji polskiego dostawcy domów pasywnych, a także producenta infrastruktury kolejowej. Jednej z tych firm pomogliśmy w założeniu biura, a drugiej - w rozpoznaniu lokalnego rynku i zorganizowaniu spotkań z potencjalnymi partnerami” - powiedziała Ciurzyńska.

Jak przypomniała, w 2019 r. wartość projektów inwestycyjnych realizowanych przez zagranicznych inwestorów w Polsce przy wsparciu PAIH przekroczyła 13 mld zł. „W odniesieniu do eksportu, w tym czasie pracowaliśmy z 15 tysiącami polskich firm, które podpisały z pomocą PAIH 160 kontraktów eksportowych” - wyliczyła.

Ciurzyńska wyjaśniła, że zazwyczaj Agencja wybiera dla firmy jeden rynek docelowy, by mogła skutecznie wykorzystać jego potencjał. „Ale są przedsiębiorcy, którzy zdobywają z nami w ekspresowym tempie jeden kraj po drugim. To trudne zadanie, zarezerwowane dla bardzo dojrzałych biznesowo firm” - podkreśliła.

Pytana o wyzwania dla PAIH w 2020 r., wskazała m.in. na wsparcie rodzimych firm w Wielkiej Brytanii. „Potencjalne wyzwania może rodzić też niepewna koniunktura nad Renem. Niemcy to największy odbiorca polskich towarów, nie lekceważymy więc żadnych impulsów ekonomicznych świadczących o ewentualnych trudnościach w eksporcie do Niemiec” - powiedziała. Według badań większość obecnych za Odrą polskich firm deklaruje, że kurczenie się tamtejszej gospodarki nie przeszkodzi im w utrzymaniu bądź zwiększeniu sprzedaży, zatrudnienia, a nawet inwestycji - dodała Ciurzyńska.

Według niej szansą jest też tegoroczne EXPO w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i organizacja tam polskiej ekspozycji. „To pierwsza wystawa w Azji Mniejszej, która przyciągnie arabski biznes. Musimy dobrze wykorzystać ten czas” - podkreśliła. Dodała: „Mamy w Dubaju nasze biuro. Przygotowujemy na czas EXPO specjalny program wsparcia polskich przedsiębiorców”.

Jak zauważyła Ciurzyńska najnowsze dane GUS wskazują, że polski eksport rośnie głównie poza Europę - m.in. do USA, Kanady, Japonii, Chin, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. „Każdy z tych kierunków notuje nawet kilkudziesięcioprocentowy wzrost. Oznacza to, że polskie firmy zaczynają stosować taktykę, do której zachęcamy od lat i dywersyfikują rynki sprzedaży swoich towarów i usług” - zaznaczyła. Spodziewa się utrzymania tej tendencji.

Ciurzyńska liczy, że polscy przedsiębiorcy rozszerzą działalność np. na rynku japońskim. Pod koniec stycznia Agencja zorganizowała w Tokio polsko-japońskie sesje biznesowe dot. energetyki, infrastruktury i inwestycji bezpośrednich. „Chcemy korzystać z doświadczeń, innowacji i wysokich technologii naszych japońskich partnerów. Był to czas konkretnych rozmów, z udziałem najważniejszych przedstawicieli rządu i biznesu, który umocnił pozycję Polski w Japonii. Wierzę, że efektem będą ciekawe projekty inwestycyjne i badawcze” - oceniła. Dodała, że Agencji zależy na sukcesach naszych firm za granicą i jest gotowa zorganizować dla nich podobne wydarzenia w innych regionach świata.

„Naszym celem jest aktywizacja polskich przedsiębiorców na perspektywicznych rynkach, które pozostają wciąż niewystarczająco rozpoznane” - zapowiedziała p.o. prezes PAIH. Dodała, że w tym roku Agencja uruchomi kolejne granty dla firm MŚP w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne skierowanego do przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją zagraniczną poza UE. „Nadchodzące rundy konkursowe będą obejmowały Malezję, Meksyk, Singapur, Arabię Saudyjską i Tajwan” - powiedziała.

PAP/ as/