Trwa konwencja inaugurująca kampanię Andrzeja Dudy (Wideo)

Po godz. 12 w sobotę w warszawskiej Hali Expo rozpoczęła się konwencja ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Konwencja zainauguruje jego kampanię wyborczą.

Podczas konwencji zabrał głos prezes PiS, który przedstawił kandydata.

Mam zaszczyt przedstawić decyzję Rady Politycznej PiS, która jest dzisiaj najważniejsza dla nas, całej Zjednoczonej Prawicy, ale także dla Polski. Chodzi o sprawę poparcia dla kandydata na prezydenta. Rada Polityczna PiS jednomyślnie, przez aklamację, poparła kandydaturę Andrzeja Dudy — zapowiedział prezes PiS.

Są trzy przesłanki. Pierwsza odnosi się do drogi pana prezydenta dudy do prezydentury. Druga przesłanka odnosi się do sposobu wypełniania tej niezwykle ważnej funkcji w trudnym czasie. Przesłanka trzecia odnosi się do tego, że możemy przewidzieć, jeżeli chodzi o przyszłą kadencję, o którą walczymy— mówił.