Polpharma podwoi produkcję w Sieradzu

Finisz wartej ponad 120 mln zł inwestycji Grupy Polpharma w Sieradzu. Nowy obiekt umożliwi podwojenie produkcji, ruszy też nowoczesne laboratorium, gdzie m.in. powstawać będą zaawansowane technologicznie leki wziewne stosowane w przewlekłej chorobie obturacyjnej płuc. – Stawiamy na innowacje i rozwijamy eksport. Chcemy wykorzystać niezły czas dla naszej branży i całej polskiej gospodarki – mówi nam Sebastian Szymanek, Dyrektor Generalny Polpharma Polska i Prezes Zarządu Polpharma BH.

Nowy zakład o powierzchni ponad 9 tys. mkw. ma być uruchomiony do końca lutego. Dzięki niemu Polpharma chce podwoić produkcję leków przeciwgorączkowych, przeciwbólowych czy witamin w postaci niesterylnych form płynnych, a więc syropów i zawiesin. Dotychczas w Sieradzu produkowano ok. 44 milionów opakowań rocznie. Teraz możliwości wytwórcze wzrosną do około 100 milionów opakowań rocznie. Polpharma chce zaspokoić w ten sposób potrzeby rodzimego rynku i znacznie zwiększyć eksport – z Sieradza za granicę na ten moment trafia ok. 40%.

Polpharma chce także odważniej postawić na produkcję leków wymagających większych kompetencji. W Sieradzu ma zostać uruchomione laboratorium, gdzie będą m.in. wytwarzane produkty wziewne. Leki wziewne stosowane są w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), na którą choruje co dziesiąty Polak po 40. roku życia i która jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie.

Chcemy skutecznie konkurować naszym produktem na POChP z zagranicznymi firmami. Jestem przekonany, że wpłynie to na obniżenie cen leku a co za tym idzie, większą dostępność nowoczesnej i skutecznej terapii dla polskich pacjentów – podkreśla Sebastian Szymanek.

Z kolei w Starogardzie Gdańskim budowany jest nowy obiekt do produkcji leków do infuzji w opakowaniach z polipropylenu. Firma zakłada, że stworzy w ten sposób ok. 150 miejsc pracy.

Przewidujemy również transfer technologiczny około 50 leków, wśród których znajdują się produkty wymagające stworzenia specjalnych, izolowanych warunków wytwarzania – dodaje Szymanek.

PF