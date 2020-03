Polska wódka środkiem na koronawirusa... w Japonii

Przez koronawirusa w Japonii zabrakło polskiej wódki. Jednak „właściwości ochronnych” nie Japończycy nie upatrują w jej zażywaniu. Ze względu na wysoką zawartością alkoholu była wykorzystywana jako środek dezynfekujący w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - informuje japońska agencja informacyjna Jiji Press, a za nią niektóre media, w tym serwis The Japan News

Dostawy Spirytusu Rektyfikowanego do Japonii gwałtownie wzrosły, osiągając poziom ponad dwukrotnie wyższy niż w normalnych latach. Jednak mimo tego i tak polskiego specjału zabrakło na rynku. „Spirytus Rektyfikowany”, którym jak się wydaje w dobie epidemii koronawirusa, Japończycy myli ręce oraz używali go do dezynfekcji.

Tokijska firma Million Trading Co., która importuje zagraniczne alkohole, w tym „polską wódkę, o zawartości alkoholu 96 proc., uważaną za najsilniejszy napój alkoholowy na świecie”, przekonuje, że nasz rodzimy spirytus w Kraju Kwitnącej Wiśni jest używany głównie do koktajli owocowych i często podawany w barach.

za eurokurier24.p, mw