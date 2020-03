Magdalena Rzeczkowska będzie szefem KAS

2 marca br. premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Piotra Walczaka z funkcji szefa Krajowej Administracji Skarbowej i na wniosek ministra finansów, powołał na to stanowisko Magdalenę Rzeczkowską.

Po 23 latach postanowiłem, ze względów osobistych, zakończyć moją karierę związaną ze Służbą Celną i Krajową Administracją Skarbową. Praca w skarbowości wypełniła całe moje dotychczasowe zawodowe życie. Dziękuję pracownikom i funkcjonariuszom, z którymi w tym czasie miałem przyjemność pracować za wsparcie, cenne uwagi i wspólne doświadczenia” – powiedział Piotr Walczak, ustępujący szef KAS. Cieszę się, że mogę oddać Krajową Administrację Skarbową w tak dobre i profesjonalne ręce. Liczę, że będą Państwo wspierać moją następczynię, wspólnie rozwijając KAS – dodał.

W imieniu własnym oraz pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, dziękuję nadinspektorowi Piotrowi Walczakowi, za wszystko co zrobił dla KAS i całej polskiej skarbowości. Przyczynił się do rozwoju naszej administracji i Polski, dzięki odważnym działaniom podejmowanym w obszarze uszczelniania systemu podatkowego, ale i wsparcia legalnie działającego biznesu. Ten kierunek będę chciała kontynuować dążąc do tego by KAS w coraz większym stopniu stawała się organizacją przyjazną podatnikom, wspierająca przedsiębiorców, skuteczną w budowaniu stabilnych finansów naszego kraju i zarazem atrakcyjną jako miejsce pracy i służby- powiedziała Magdalena Rzeczkowska obejmując stanowisko szefa KAS.