Koniec marnotrawstwa. Za wyrzucanie jedzenia będą kary

Przepisy projektu złożonego przez Kukiz'15 mają zastosowanie do kredytów denominowanych, lub indeksowanych do waluty innej, niż waluta polska zawartych po 1 stycznia 2000 r., o ile okres, na który udzielono kredytu przekracza 60 miesięcy. Oznacza to, że ustawa obejmuje kredyty długoterminowe, z reguły kredyty hipoteczne, natomiast nie obejmuje kredytów krótko i średnioterminowych