Ceny w sieciach handlowych ponownie poszły w górę

Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM SFA w listopadzie 2024 roku średnia cena koszyka zakupowego wzrosła o 3,6 proc. w skali miesiąca i 5,8 proc. w ujęciu rocznym. W badanym okresie najmocniej zdrożały napoje (23 proc.) i słodycze (14 proc.). Najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w hipermarketach.

Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2024 r. wzrosły w ujęciu rok do roku o 4,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5 proc.. Eksperci zakładają stabilizację inflacji w grudniu oraz lekki jej wzrost w pierwszym kwartale 2025 r.

Lidl z największym wzrostem w skali miesiąca i roku

Z danych zebranych przez ASM SFA wynika, że w listopadzie br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 10,59 zł czyli 3,67 proc. i wyniosła 299,58 zł. Wzrost cen odnotowano w dziesięciu sieciach, a w pozostałych trzech ceny badanych produktów były niższe niż w październiku br. Dodatkowo w siedmiu sieciach średnie ceny koszyków wyniosły powyżej 300 zł.

Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Lidl (33,27 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Carrefour (7,71 proc.). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka zanotowano w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w listopadzie 2024 r. była wyższa aż o 81,12 zł niż w 2023 r., tj. o 36 proc.. Natomiast spadek cen zaobserwowano w czterech sklepach, były to m.in.: Carrefour (5,13 proc.), E.Leclerc (3,11 proc.) czy Makro Cash & Carry (3,03 proc.). Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła rok do roku o 5,81 proc. z 283,14 zł w listopadzie 2023 r. do 299,58 zł w listopadzie 2024 r.

Listopadowy wzrost cen koszyka zakupowego o 5,8 proc. rok do roku pokazuje, że presja inflacyjna wciąż istotnie wpływa na kwoty, które konsumenci widzą na paragonach. Największe podwyżki w kategoriach takich jak napoje i słodycze odzwierciedlają rosnące koszty surowców i transportu. Jednocześnie różnica niemal 160 zł między najtańszym a najdroższym koszykiem zakupowym wskazuje, że sieci handlowe mają szerokie pole manewru w kształtowaniu poziomów cen wybranych produktów. Konsumenci, którym zależy na oszczędnych zakupach, muszą bardzo sprawnie poruszać się w świecie ofert i promocji, a tych nie brakuje tuż przed świętami. Sieci sklepów prowadzą wiele działań, aby sprostać oczekiwaniom klientów w zmieniających się warunkach rynkowych – mówi Kamil Kruk, Client Service & Analysis Director ASM SFA.

Sieć Netto z koszykiem o wartości blisko 350 zł

Z listopadowego badania wynika, że tym razem pozycję lidera najniższych cen zajął Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego ASM SFA w tej sieci wyniósł 247,56 zł. To wzrost o 17,47 zł, czyli o 7,60 proc. więcej niż najtańszy koszyk w październiku br., należący przed miesiącem do sieci Lidl.

Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 24,83 zł (Biedronka) i 37,23 zł (Selgros Cash & Carry). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w listopadzie 2024 r. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 349,23 zł.

Wśród kategorii sieci tradycyjnych, najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w hipermarketach - 282,16 zł. W zestawieniu kanałów sprzedaży najwyższe, średnie ceny badanych produktów w koszyku zakupowym odnotowano w dark store - 368,98 zł. Natomiast najtańsze zakupy (299,58 zł) można było zrobić w sieciach tradycyjnych.

W strefie spadkowej tylko produkty tłuszczowe oraz chemia domowa i kosmetyki

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazuje, że w listopadzie 2024 r. względem 2023 roku podrożało 8 na 10 analizowanych kategorii produktów: dodatki, mięso, wędliny i ryby, mrożonki, nabiał, napoje, słodycze, produkty sypkie oraz używki i piwo.

W ujęciu rok do roku potaniały następujące kategorie: produkty tłuszczowe (1,11 proc.) oraz chemia domowa i kosmetyki (0,70 proc.). W największym stopniu zdrożały napoje. W listopadzie br. wzrost ten wyniósł 22,94 proc. wobec 2023 r. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku chemia domowa i kosmetyki (w listopadzie 2024 r. taniej o 0,70 proc.).

W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy ASM SFA przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

Informacja ASM SFA, Oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Niesamowity projekt: pięciokilometrowy tunel pod Odrą!

Chiny znów kupują złoto. Na zakupy wybrał się też NBP

Bruksela chce wyprzeć satelitarny biznes Elona Muska

»»Masło, symbol drożyzny Tuska - oglądaj na antenie telewizji wPolsce24