Lotos rozpoczął rekonstrukcję odwiertów na złożu ropy B3

Należąca do spółki Lotos Petrobaltic platforma Petro Giant, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3. Ma to zwiększyć wydobycie węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej na Bałtyku - podała we wtorkowym komunikacie Grupa Lotos.

Grupa Lotos zaznaczyła, że to pierwsze zadanie tej największej jednostki należącej do koncernu.

Wyjaśniono, że prace obejmą rekonstrukcję w sumie siedmiu odwiertów: B3-5, B3-6, B3-8, B3-13, B3-14, B3-15. Spółka oceniła, że w efekcie na bałtyckim złożu B3 będzie można w dalszym ciągu prowadzić bezpieczne wydobycie oraz podniesie się także wydajność i parametry wydobycia.

Dodano, że rekonstrukcje rozpoczęły się od odwiertu B3-9, który jest zlokalizowany w polskim obszarze morskim w rejonie geologicznym Synekliza Bałtycka - Blok Łeby, znajdującym się 67 km od lądu. Głębokość morza sięga tu 80 m.

Odwiert B3-9 został wykonany w listopadzie 1995 r. jako otwór pionowy o długości 1532 m. Prace rekonstrukcyjne wykonuje załoga wiertnicza platformy Petro Giant przy wsparciu Biura Wierceń i Rekonstrukcji spółki Lotos Petrobaltic. Pracom rekonstrukcyjnym towarzyszą prace podwodne na głębokość około 75 m.

Spółka Lotos Petrobaltic kupiła platformę Petro Giant od firmy Maersk w czerwcu ub. r. To piąta i największa ze wszystkich jednostek, którymi dysponuje spółka. Zbudowana w 1986 r. w Japonii platforma została w pełni zmodernizowana w 2012 r. Wcześniej należała do duńskiego armatora i operowała na wodach Morza Północnego. Teraz pływa pod polską banderą. Zanim Petro Giant została w grudniu odholowana na obecne miejsce swojej pracy, została odpowiednio oznakowana i przystosowana do potrzeb pracy na Bałtyku.

Lotos Petrobaltic od 30 lat prowadzi poszukiwania i wydobycie węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi koncentruje się na działalności operacyjno-serwisowej: eksploatacji złoża B3, zagospodarowaniu złoża B8 w celu uruchomienia pełnej produkcji, realizacji projektów poszukiwawczych na Morzu Bałtyckim oraz koncesjach lądowych w Polsce. Równolegle spółka rozwija swoje kompetencje inżyniersko-wykonawczo-projektowe dla sektora offshore, docelowo z możliwością świadczenia usług poza Grupą Lotos.

Lotos Petrobaltic funkcjonuje w ramach Grupy Lotos, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Lotos wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych europejskich rafinerii.

PAP, KG