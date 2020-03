Zwrot Erdogana w kierunku Moskwy osłabił Turcję

Zwrot w kierunku Moskwy, którego dokonał prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan, okazał się dla niego upokarzającym doświadczeniem i w efekcie osłabił Ankarę - ocenia w komentarzu redakcyjnym w czwartek brytyjski dziennik „Financial Times”.

Jak przypomina gazeta, Erdogan odtrącił zachodnich sojuszników, gdy ci, jego zdaniem, nie okazali mu wystarczającej solidarności po udaremnionym puczu w Turcji w 2016 r., a po zmianach konstytucyjnych rozszerzających jego władzę rozpoczął zbliżenie z Rosją Władimira Putina. Zaprosił Rosję do budowy pierwszego tureckiego reaktora jądrowego, gazociągu do Europy przez tureckie terytorium i kupił rosyjski system obrony przeciwlotniczej.

Teraz jednak Turcja znajduje się na krawędzi konfrontacji wojskowej z rosyjskimi siłami w Syrii, gdzie interesy Ankary i Moskwy są sprzeczne. Erdogan chce utrzymania strefy buforowej w Idlibie, by zapobiec dalszemu napływowi uchodźców, Putin pomaga syryjskiemu reżimowi w odbiciu Idlibu i tym samym w ostatecznym stłumieniu rebelii.

Turecki przywódca myślał, że odzyska wpływy i prestiż, przystępując do antyliberalnego klubu Putina. Ale, jak wskazują jego krytycy w kraju, to Kreml go rozgrywa - pisze „FT” i wskazuje, że Erdogan najpierw pozwolił Putinowi na wbicie klina pomiędzy członków NATO, choć ostatecznie to do NATO udał się z prośbą o pomoc, a teraz wbija klin między państwa europejskie, zachęcając uchodźców i migrantów do tego, by opuszczali Turcję i udawali się do Europy.