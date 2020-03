Metr kwadratowy mieszkania w 5 lat podrożał o 3515 zł

Gdańsk, Warszawa i Kraków to najbardziej drożejące miasta pod względem cen mieszkań. Przez rosnące stawki nieruchomości stać nas obecnie na znacznie mniejsze mieszkanie niż jeszcze 5 lat temu - o 17 mkw. w Warszawie, 22 mkw. we Wrocławiu i aż 47 mkw. w Katowicach

Pod koniec 2014 roku za 500 tysięcy złotych można było kupić w Warszawie mieszkanie o powierzchni 66 mkw. Ta sama kwota na koniec roku 2019 starczyła na 49 mkw. W innych największych miastach Polski różnice były jeszcze większe. Dla porównania w Krakowie to spadek z 80 mkw. na 57 mkw., a w Poznaniu z 92 mkw. na 69 mkw.

5 lat temu za 500 tysięcy zł można było kupić mieszkanie ponad 100-metrowe, np. w Łodzi, Katowicach, Bydgoszczy, Szczecinie i Lublinie. Na koniec 2019 roku taka kwota wystarczyła co najwyżej na 93 mkw. w Łodzi.

Ceny / autor: Rankomat

Rekordowo drożeją mieszkania w Gdańsku

W raporcie cen polis mieszkaniowych RanKING eksperci rankomat.pl sprawdzili też ceny mieszkań za 1 mkw. w największych miastach Polski. W każdym z 10 analizowanych lokalizacji ceny wzrosły, ale nie wszędzie równomiernie.

Największa różnica między końcem roku 2014 a 2019 wystąpiła w Gdańsku, gdzie mkw. mieszkania podrożał o 3515 zł – z 5325 zł do 8840 zł. Nieco mniejsza różnica była zauważalna w Warszawie – na poziomie 2718 zł. W stolicy podwyżka cen mieszkań spowodowała też przekroczenie magicznej granicy 10000 zł za mkw.

W pozostałych miastach różnice były już mniejsze, ale nadal wysokie, jak w Krakowie (2464 zł), Wrocławiu (1965 zł) czy Szczecinie (1922 zł).

W Lublinie różnica między 2014 a 2019 rokiem za 1 mkw. wyniosła najmniej, bo 1285 zł.

Polisa mieszkaniowa to nadal mały wydatek

Wzrost cen mieszkań i dostępność coraz mniejszych lokali za tę sama kwotę nie idą w parze z cenami polis mieszkaniowych. Takie ubezpieczenie można kupić przeważnie za 200-300 zł rocznie. Eksperci rankomat.pl sprawdzili w najnowszym raporcie ranKING średnie ceny ubezpieczenia nieruchomości w miastach wojewódzkich.

Najtańszy w 2019 roku był Rzeszów, gdzie polisa mieszkaniowa kosztowała 226 zł. Niewiele drożej było w Kielcach (266 zł) i Bydgoszczy (279 zł). Z kolei najwyższe średnie stawki za ubezpieczenie nieruchomości w 2019 r. nie przekroczyły 400 zł. W Warszawie płacono za ubezpieczenie 395 zł, w Gorzowie Wlkp. 381 zł, a w Krakowie 363 zł.

Mieszkania i domy to najcenniejsza część naszego majątku, a mimo to wiele osób nie decyduje się ich ubezpieczyć. Często żyjemy w przeświadczeniu, że cena polisy dla domu czy mieszkania musi być wysoka, skoro już ubezpieczenie samochodu kosztuje sporo. Tymczasem jest ona o ponad połowę niższa niż koszt ubezpieczenia samochodu. W raporcie RanKING prezentujemy nie tylko informacje o tym, jak kształtowały się wspomniane ceny i od czego są zależne, ale także jak jako Polacy podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa naszych nieruchomości – mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat.