Prezydent: proszę, aby wspierać osoby objęte kwarantanną

Proszę, aby pomagać osobom poddanym kwarantannie i je wspierać, aby mogły jej dotrzymać - powiedział w środę w Szczecinie prezydent RP Andrzej Duda. Apelował też, aby kwarantannę traktować poważnie, odnosząc się do informacji o jej nieprzestrzeganiu.

W środę w Szczecinie prezydent wziął udział w posiedzeniu zachodniopomorskiego sztabu kryzysowego oraz rozmawiał z wojewodą zachodniopomorskim i przedstawicielami służb na temat przygotowania województwa do walki z koronawirusem.

Zwrócił uwagę, że Zachodniopomorskie musi ochraniać wszystkie rodzaje granic: powietrzną, morską, rzeczną oraz lądową. Prezydent podkreślił, że ruch na granicach jest bardzo duży, a przedstawiciele służb wykonują „ciężką pracę”, strzegąc bezpieczeństwa obywateli. Podkreślił, że to „niezwykle ważne zadanie” jest w województwie skutecznie realizowane.

Prezydent podkreślił też rolę personelu medycznego; wskazał też, że w najbliższym czasie w Szczecinie uruchomiony zostanie sprzęt diagnostyczny, który będzie mógł wykonywać testy na obecność koronawirusa.

Andrzej Duda zaznaczył, że „jest czynione dosłownie wszystko”, aby minimalizować zachorowania spowodowane koronawirusem.

Jak podkreślił, otrzymał od komendanta wojewódzkiego policji informację, iż w środę odbyły się pierwsze wizyty policjantów u osób, które są poddane kwarantannie domowej. Zaznaczył, że podczas tych wizyt stwierdzono przypadki nieprzestrzegania kwarantanny.

Apeluję do wszystkich moich rodaków, wobec których tę kwarantannę domową zastosowano, aby to traktować poważnie. Apeluję jeszcze raz, to jest kwestia państwa zdrowia, ale to jest kwestia zdrowia także i innych osób - mówił prezydent.