Zamknięte szkoły, instytucje kultury, biblioteki

od czwartku 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;

rodzice dzieci do lat 8 będą mogli skorzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;