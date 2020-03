Producenci leków: mamy zapasy, zaopatrzenie Polaków priorytetem

- W tej chwili nie notujemy braków leków. Krajowi producenci mają zapasy substancji czynnych i pomocniczych, a zaopatrzenie polskich aptek traktują priorytetowo – poinformował Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Producenci leków współpracują z administracją w działaniach antykryzysowych a także wspólnie z rządem przygotowują rozwiązania systemowe, dzięki którym w Polsce będzie produkowanych więcej leków. **

PZPPF nawiązał także do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który zauważył, że w obliczu koronawirusa Niemcy wprowadzili zakaz wywozu produktów medycznych ze swojego kraju.

To pokazuje jak ważne jest, aby zgodnie z naszą strategią odbudowywać przemysł tutaj w Polsce. Przemysł różnego rodzaju, w tym przypadku produkcji sprzętu medycznego czy przemysł farmaceutyczny – powiedział Morawiecki.

Według producentów leków sytuacja związana z epidemią koronawirusa to kolejny dowód na to, że „suwerenność lekowa jest kwestią fundamentalną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa”.

W oświadczeniu możemy też przeczytać:

Krajowi Producenci Leków współpracują z Rządem w przygotowaniu najpilniejszych rozwiązań systemowych, które spowodują dynamiczne zwiększenie produkcji leków w Polsce. Wprowadzenie RTR Plus, gwarantującego wytwórcom leków przewidywalność polityki cenowej, a co za tym idzie niezbędną stabilizację warunków inwestycyjnych, będzie koniecznym, milowym krokiem ku suwerenności lekowej Polski, zapewnieniu bezpieczeństwa polskim pacjentom, a także potężnym impulsem rozwojowym dla naszej branży. Pozwoli to w przyszłości uniezależnić się od dostaw leków z Azji. Wprowadzenie rozwiązań odbudowujących rodzimą produkcji leków będzie też potwierdzeniem istotnej roli Polski w budowaniu nowej europejskiej agendy gospodarczej – czytamy w stanowisku PZPPF.