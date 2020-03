4,5 mln zł od Żabki dla Min. Zdrowia na walkę z wirusem

W imieniu Żabka Polska deklarujemy natychmiastową pomoc w wysokości 4 500 000 złotych, którą oddajemy w całości do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i wskazanych przez nie instytucji - poinformowali przedstawiciele zarządu firmy

Sieć sklepów Żabka włącza się w walkę z koronawirusem. Przedstawiciele firmy w specjalnym piśmie złożyli podziękowania swoim franczyzobiorcom, pracownikom sklepów i centrów logistycznych za ich pracę w obecnych, trudnych warunkach.

Niezależnie od zmian, które wdrażamy dla zapewnienia bezpieczeństwa klientów i pracowników, to dzięki Waszemu zaangażowaniu Polacy mają niezakłóconą możliwość dokonywania codziennych zakupów. Cieszymy się, że cała branża handlowa tak solidarnie i odpowiedzialnie podeszła do sytuacji i dba o bezpieczeństwo osób pracujących w sklepach oraz klientów. Sieci handlowe, na co dzień konkurujące ze sobą, stanęły wspólnie wobec zagrożenia spowodowanego koronawirusem. Jesteśmy wdzięczni wszystkim Koleżankom i Kolegom z innych firm za działania w duchu wzajemnego wspierania się - piszą przedstawiciele Żabki w nadesłanym komunikacie.