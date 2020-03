Allegro, Carrefour i Biedronka usuwają Jerzego Ziębę

Kontrowersyjny promotor niekonwencjonalnej medycyny, idol antyszczepionkowców, który koronawirusa chce leczyć… dużą dawką witaminy C w połączeniu z perhydrolem. Ma teraz duży kłopot. Allegro zablokowało wszystkie oferty z jego ksiażkami. Sieci sklepów Biedronka i Carrefour również wycofały ze sprzedaży czasopismo „Zdrowie bez leków” (Mediacom Press), w którym publikuje Jerzy Zięba,

Zięba publikuje w miesięczniku „Zdrowie bez leków”, opisując w nim rozmaite terapie. Na fakt, że pismo z tekstami kontrowersyjnego autora jest ogólnie dostępne w Biedronkach i Carrefoure’ach, zareagował w styczniu prozdrowotny portal Cowzdrowiu.pl. Jak donosi portal WirtualneMedia.pl, w środę po naciskach portalu Cowzdrowiu.pl, na stałe wycofano pismo z Biedronek i Carrefourów, a Allegro wycofało jego książki ze swojej oferty.

Przedstawiciel sklepów Biedronka stwierdza w komentarzu dla portalu, że decyzję tę podjęto po dogłębnej analizie treści znajdujących się w magazynie oraz biorąc pod uwagę oczekiwania klientów i dobre praktyki rynkowe. Książki Jerzego Zięby zostały także wycofane ze sprzedaży na Allegro, jak określił przedstawiciel Allegro, ze względu na naruszenie regulaminu strony.

Jerzy Zięba - kontrowersyjny specjalista, od niekonwencjonalnych metod leczenia - w marcowym numerze pisze np. o tym, czy trzeba się już bać koronawirusa. Na swoim faceboookowym profilu Zięba podał „lekarstwo” na koronawirusa: ma nim być duża dawka witaminy C w połączeniu z perhydrolem. W sprawie jego „terapii” na epidemię koronawirusa oświadczenie wydał Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas, który na ile urzędnik może sobie pozwolić, zrugał pseudo naukowe teorie, które jak zaznaczył, nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną.

Jerzy Zięba jest też zwolennikiem unikania szczepień i z tego powodu, w lipcu 2018 roku rozwiązało z nim umowę Radio Katowice, ściągając jego program z anteny w trybie nadzwyczajnym.

Jak pisała dziennikarka Cowzdrowiu.pl, Zięba to polski przedsiębiorca, nie lekarz, a propagator pseudonauki, naturopatii i medycyny niekonwencjonalnej. Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ postawiła Ziębie oraz jego współpracownikom zarzuty nielegalnej sprzedaży produktów leczniczych. Jak podano, to właśnie z powodu zarzutów Zięba wyjechał do USA, a jego „produkty lecznicze” zostały zarekwirowane przez śledczych. W tekście wymienieni są też dwaj inni autorzy miesięcznika, co do kompetencji których dziennikarze serwisu medycznego mają wątpliwości z racji kwestionowania przez nich celowości szczepień.

Jak podaje Wikipedia: Jerzy Zygmunt Zięba (ur. 2 maja 1956) – polski przedsiębiorca i publicysta, propagator pseudonauki, naturopatii i medycyny niekonwencjonalnej. Autor bestsellerowej,pseudonaukowej książki „Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie” (część 1 i 2). Większość poglądów propagowanych przez Jerzego Ziębę jest niezgodna z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej (patrz: Poglądy a wiedza naukowa) i spotyka się z krytyką środowiska akademickiego

za WirtualneMedia.pl, mw