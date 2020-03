Obajtek: Orlen zawsze będzie z Polakami

To jest dla nas ważne, jesteśmy firmą narodową i mamy społeczną odpowiedzialność biznesu. W takich czasach musimy pomóc gospodarce - tak o obniżce cen na stacjach Orlen mówił w programie „Gość Wiadomości” w TVP Info prezes spółki PKN Orlen Daniel Obajtek. Prezes Orlenu zapowiada dalszą obniżkę cen

Jak zaznaczył, PKN Orlen w ten sposób docelowo też chroni własny, rodzimy rynek oraz chroni własnych klientów. Prezes PKN Orlen wyjaśnił, dlaczego ceny na stacjach spółki będą dalej spadać.

Wsparcie dla niosących pomoc

PKN Orlen przygotował również wsparcie dla osób, które niosą pomoc na co dzień w trudnym okresie pandemii koronawirusa.

To nie tylko ceny paliw, to również pomoc dla wszystkich, którzy niosą pomoc. Chcemy obsługiwać ich bez kolejki i zapewnić, by mieli darmowo gorące napoje. To nasz wkład. Biznes musi być solidarny - powiedział prezes PKN Orlen. - Również zdecydowaliśmy się na szereg działań, które mają pomóc Polakom - zaznaczył gość TVP Info.