Teraz czas na wsparcie samorządów

Pracujemy nad dalszymi rozwiązaniami, m.in. wsparciem dla samorządów - powiedziała we wtorek minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jesteśmy zdeterminowani, by uruchamiać dalsze środki pomocowe - dodała.

„Jestem umówiona z opozycją na dalszą współpracę podczas prac nad kolejnymi rozwiązaniami - m.in. wsparciem dla samorządów, które z powodu koronawirusa także doznają uszczerbku na swoich budżetach” - powiedziała Emilewicz w telewizji Polsat. Dodała, że pakiet dla samorządów jest „już wstępnie przeliczony z Ministerstwem Finansów”.

Dodała, że pod koniec tego tygodnia do parlamentu trafi pakiet kolejnych rozwiązań, m.in. dotyczący spółek giełdowych. „Jesteśmy zdeterminowani, aby uruchamiać dalsze środki pomocowe” - wskazała.

Tarcza antykryzysowa to przyjęty przez parlament zestaw trzech ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB. Pakiet antykryzysowy tworzą: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Jak zapewniła Emilewicz, pakiet jest po to, żeby wesprzeć tych najsłabszych - „wesprzeć pracodawców i pracowników, żeby ten trudniejszy czas przetrwali razem”. „Mam nadzieję, że wyprzedziliśmy decyzje pracodawców o zwolnieniach pracowników tym pakietem” - powiedziała szefowa resortu rozwoju. Zapowiedziała jednocześnie, że będzie się bardzo intensywnie przyglądać sytuacji na rynku pracy.

Minister pytana była również o to, czy rząd będzie zlecał poszczególnym firmom produkcją np. maseczek. Emilewicz stwierdziła, że zwróciła się z tym do przedsiębiorców już dwa tygodnie temu i ponad 250 firm zgłosiło się do produkcji maseczek.

