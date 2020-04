Inwestycja w bezpieczeństwo najmłodszych w aucie

Artsana Group mająca w swoim portfolio marki Chicco i RECARO, inwestuje w technologie służące bezpieczeństwu dzieci. Koncern oferujący szeroki wachlarz produktów dziecięcych, od ponad 60 lat wprowadza na rynek kolejne innowacje. Tym razem pomoże rodzicom i opiekunom podróżującym z najmłodszymi samochodem

Na rynku pojawiło się rozwiązanie, które uzupełnia i podnosi istniejące standardy w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci. System Chicco Bebecare easy-tech to innowacyjna technologia zamknięta w niewielkim urządzeniu. Monitoruje dziecko od momentu rozpoczęcia podróży samochodem, aż do momentu dotarcia do celu. Jeśli po zakończeniu lub w trakcie przerwy w podróży dziecko pozostanie samo w aucie, to uniwersalne urządzenie przypomni opiekunowi o dziecku, a w przypadku braku jego reakcji, wyśle alerty do osób z listy kontaktów alarmowych.

„Chicco Bebecare easy-tech pełni swoją rolę współpracując z telefonem. Mocuje się je na naramiennym pasie bezpieczeństwa. Po włożeniu dziecka w fotelik i zapięciu pasów bezpieczeństwa, rodzic zamyka urządzenie. W momencie zamknięcia urządzenie automatycznie łączy się ze smartphonem - mówi Gianluca Migliorisi, Dyrektor Zarządzający Artsana Poland Sp. z o.o.

Urządzenie jest całkowicie uniwersalne: można go używać we wszystkich dostępnych i nowych modelach fotelików samochodowych. Obowiązek posiadania takiego systemu jest już wprowadzony we Włoszech. Tam brak jakiegokolwiek urządzenia monitorującego obecność dziecka w aucie niesie ze sobą nie tylko ryzyko konsekwencji związanych ze zdrowiem dziecka, ale również nałożeniem mandatu.

RECARO z prestiżową, europejską nagrodą iF DESIGN AWARD 2020

Nie mniej interesujące nowiny pojawiły się w pierwszym kwartale 2020 r. także w kontekście drugiej fotelikowej marki w portfolio Artsany. Tym razem są to dobre wieści dla rodziców starszych dzieci. Fotelik samochodowy RECARO Mako Elite zwyciężył w konkursie iF DESIGN AWARD 2020 w kategorii „Produkt dla dzieci i niemowląt”. Konkurs organizowany jest przez najstarszą na świecie, niezależną organizację projektową iF International Forum Design GmbH z siedzibą w Hanowerze. Tegoroczny konkurs iF DESIGN AWARD cechowała ogromna konkurencja, aż 7298 zgłoszeń z 56 krajów konkurowało o prestiżowy znak iF DESING AWARD.

„W ocenie 78-osobowego Jury, w skład którego wchodzą niezależni eksperci z całego świata, fotelik RECARO Mako Elite zwyciężył między innymi za innowacyjne rozwiązania: Air Ventilation System, Audio System oraz Smart Protection Wings zapewniające nie tylko bezpieczeństwo, ale także wyjątkowy komfort dla dziecka.

RECARO Mako Elite to fotelik dla dzieci wyprodukowany zgodnie z najnowszą normą i-Size UN R129/02, 100-150 cm. Fotelik jest nowością w kolekcji RECARO na 2020 rok – dodaje Gianluca Migliorisi, Dyrektor Zarządzający Artsana Poland Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor produktów marki Recaro w Polsce: fotelików i wózków dziecięcych klasy premium.

RECARO Mako Elite - fotelik z wbudowanymi głośnikami

Dzięki fotelikowi Mako Elite dziecko w wieku od ok. 3,5 do 12 lat jest bezpieczne podczas każdej podróży. Otwory wentylacyjne w zewnętrznej skorupie fotelika zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Wbudowany system audio daje możliwość słuchania muzyki bądź audiobooków w trakcie jazdy, bez zakłócania spokoju pozostałych pasażerów.

Ten sam fotelik RECARO Mako Elite zdobył uznanie Jury konkursowego XI Międzynarodowych Targów Zabawek i Artykułów dla Matki i Dziecka KIDS’ TIME, w którym został laureatem w kategorii foteliki samochodowe.

Grupa ARTSANA mająca na swoim koncie tak znaczące innowacje w dziedzinie produktów dla dzieci, jak wózek 3w1, karuzela do łóżeczek dla niemowląt czy smoczek uspokajający z zaworem antykolkowym wyznacza trendy i co roku zaskakuje nowymi produktami.