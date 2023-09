ORLEN zakończył rebranding na słowackim rynku

W tym roku koncern prawie dwukrotnie powiększył sieć swoich stacji na Słowacji. Wszystkie 90 stacji działa już pod marką ORLEN. Po zakończeniu rebrandingu, ORLEN koncentruje się na poszerzeniu oferty pozapaliwowej oraz rozwoju dystrybucji paliw alternatywnych, w tym uruchomieniu pierwszych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W planach jest również dalszy wzrost liczby stacji.

Skutecznie wzmacniamy markę ORLEN w Polsce i regionie. Na Słowacji, w zaledwie cztery lata, stworzyliśmy jedną z największych sieci paliwowych i chcemy wkrótce wejść do grona trzech największych operatorów stacji w tym kraju. Produkty i usługi z logo ORLEN cieszą się tutaj coraz większym uznaniem – klienci doceniają ich jakość i innowacyjność. Będziemy dalej iść w tym kierunku – wkrótce słowaccy kierowcy będą mogli skorzystać z naszej aplikacji ułatwiającej korzystanie z oferty ORLEN. Stawiamy również na rozwój elektromobilności i planujemy uruchomienie stacji tankowania wodorem – mówi Daniel Obajtek, prezes ORLEN.

Grupa ORLEN działa na Słowacji od 2019 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci paliwowych na tym rynku, na którym zajmuje aktualnie czwartą pozycję. Na koniec ubiegłego roku koncern posiadał na Słowacji 50 stacji. W tym roku liczba ta wzrosła do 90, m.in. dzięki przejęciu 37 stacji marki Slovnaft od MOL. Koncern właśnie zakończył ich rebranding, co oznacza, że wszystkie stacje sieci na Słowacji działają już pod marką ORLEN.

Liczba słowackich kierowców, którzy korzystają z ORLEN TANKKARTA Easy i Business dynamicznie rośnie, dlatego koncern podjął decyzję o wdrożeniu na tamtejszym rynku aplikacji mobilnej umożliwiającej integrację kart płatniczych i lojalnościowych ORLENU. Korzystający z niej kierowcy będą mogli zbierać punkty za paliwa, usługi i produkty zakupione na stacjach ORLEN oraz wymieniać je na atrakcyjne nagrody. Aplikacja, której uruchomienie planowane jest jeszcze w tym roku, oferować będzie też system nawigacyjny, pozwalający na szybką lokalizację najbliższej stacji sieci.

Na słowackich stacjach ORLEN pojawią się również ładowarki pojazdów elektrycznych. Do końca 2030 roku, punkty ładowania będą udostępnione na 40 proc. stacji koncernu w tym kraju. Do tego czasu ORLEN uruchomi również 20 stacji tankowania wodorem.

ORLEN rozwija na Słowacji również sprzedaż pozapaliwową. Na terenie kraju działa już 48 punktów gastronomicznych Stop.Cafe. Kolejne lokale są dostosowywane do standardu 2.0, co oznacza m.in. poszerzoną ofertę gastronomiczną. Do końca roku zmodernizowanych zostanie osiem lokali. We wszystkich punktach do sprzedaży wprowadzane są również nowe kategorie przekąsek, które będą sprzedawane pod marką Stop.Cafe. Część z nich będzie produkowana w Polsce.

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada, że sieć stacji paliw koncernu liczyć będzie 3,5 tysiąca punktów. 45 proc. z nich zlokalizowanych będzie poza Polską. Na koniec II kwartału 2023 r. liczba stacji paliw ORLEN wynosiła 3157, z czego 1919 w Polsce, a 1238 na rynkach zagranicznych: w Czechach, na Litwie, w Niemczech, na Słowacji i Węgrzech W lipcu koncern ogłosił transakcję kupna austriackiej sieci paliwowej Turmöl. Po jej finalizacji, liczba stacji ORLENU wzrośnie o 266, a koncern będzie prowadził sprzedaż detaliczną paliw na siedmiu europejskich rynkach.

PR/RO